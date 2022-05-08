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Oyuncu Mine Tugay Galatasaray'ın stadını paylaştı: "Paydos"

08.05.2022 01:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Mine Tugay, Süper Lig'in 36. haftasında oynanan ve 0-0 eşitlikle sona eren Başakşehir - Galatasaray maçının ardından sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu. Aracıyla Nef Stadyumu'nun önünden geçen ünlü oyuncu, paylaşımına 'Paydost' notunu düştü.

Oyuncu Mine Tugay Galatasaray'ın stadını paylaştı: "Paydos"

Ünlü oyuncu Mine Tugay Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

'Gülbeyaz', 'Adı Aşk Olsun', 'Aliye', 'Gülpare', 'Behzat Ç'. 'Bir Ankara Polisiyesi', 'Kalps Hırsızı', 'Paramparça' gibi dizilerde sergilediği oyunculuk performansıyla izleyicinin gönlünde taht kuran ve güzelliğiyle her daim dikkat çeken ünlü oyuncu Mine Tugay'ın geçtiğimiz günlerde deniz kıyısında sütyeniyle verdiği poz çok konuşulmuştu.

Mine Tugay sütyenli pozlarıyla olay olmuştu! Köpeğiyle paylaşım yaptı:

ÜNLÜ OYUNCUDAN 'GALATASARAY' PAYLAŞIMI

Mine Tugay, bugün akşam saatlerinde Instagram hesabında yeni bir paylaşımda bulundu.

Mine Tugay sütyenli pozlarıyla olay olmuştu! Köpeğiyle paylaşım yaptı:

Başakşehir'in Galatasaray'ı konuk ettiği ve 0-0 eşitlikle sonuçlanan maçın ardından dikkat çeken bir video paylaşan ünlü oyuncu takipçilerini gülümsetti.

Mine Tugay sütyenli pozlarıyla olay olmuştu! Köpeğiyle paylaşım yaptı:

Mine Tugay, Nef Stadyumu'nun önünden aracıyla geçerken çektiği görüntüyü 'Paydost' notuyla paylaştı.

Mine Tugay sütyenli pozlarıyla olay olmuştu! Köpeğiyle paylaşım yaptı:

İşte ünlü oyuncu Mine Tugay'ın o paylaşımı:

Oyuncu Mine Tugay Galatasaray'ın stadını paylaştı:

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Başakşehir Mine Tugay
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