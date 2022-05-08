Oyuncu Mine Tugay Galatasaray'ın stadını paylaştı: "Paydos"

Ünlü oyuncu Mine Tugay Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

'Gülbeyaz', 'Adı Aşk Olsun', 'Aliye', 'Gülpare', 'Behzat Ç'. 'Bir Ankara Polisiyesi', 'Kalps Hırsızı', 'Paramparça' gibi dizilerde sergilediği oyunculuk performansıyla izleyicinin gönlünde taht kuran ve güzelliğiyle her daim dikkat çeken ünlü oyuncu Mine Tugay'ın geçtiğimiz günlerde deniz kıyısında sütyeniyle verdiği poz çok konuşulmuştu.

ÜNLÜ OYUNCUDAN 'GALATASARAY' PAYLAŞIMI

Mine Tugay, bugün akşam saatlerinde Instagram hesabında yeni bir paylaşımda bulundu.

Başakşehir'in Galatasaray'ı konuk ettiği ve 0-0 eşitlikle sonuçlanan maçın ardından dikkat çeken bir video paylaşan ünlü oyuncu takipçilerini gülümsetti.

Mine Tugay, Nef Stadyumu'nun önünden aracıyla geçerken çektiği görüntüyü 'Paydost' notuyla paylaştı.

İşte ünlü oyuncu Mine Tugay'ın o paylaşımı:



