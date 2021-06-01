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Oyuncu Naz Elmas o iddialara papuç bırakmadı: "Bu nasıl bir tezattır"

01.06.2021 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Naz Elmas son zamanlarda evliliği hakkında çıkan o iddialara yanıt verdi. Geçtiğimiz günlerde fotoğraflarına yaptığı photoshop ile gündeme gelen ünlü oyuncu, "Benim photoshopa ihtiyacım var mı?" şeklinde yanıt vermesiyle adından söz ettirmişti. Şimdilerde ise eşi Erol Özmandıracı ile arasının bozuk olduğu ve ayrılacakları öne sürülmüştü. Çıkan iddialara Elmas, sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Oyuncu Naz Elmas o iddialara papuç bırakmadı: "Bu nasıl bir tezattır"

Haziran Gecesi, Doktorlar ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi başarılı yapımlarda rol almasıyla tanınan ünlü oyuncu Naz Elmas, hakkında çıkan o iddiaları yalanladı. Eşi Erol Özmandıracı ile ayrılık yolunda olduğu öne sürülen Elmas, sosyal medya hesabından eşi ile birlikte çekindiği bir fotoğrafı yayınlayarak, "12 saat önce eşimin paylaştığı resimle çıkan haber nasıl bir tezattır" ifadelerini kullandı.

O İDDİALARI YANIT GECİKMEDİ

Başarılı oyuncu Naz Elmas 2019 yılında hayatını iş insanı Erol Özmandıracı ile birleştirmişti. Yaklaşık 3 yıldır mutlu bir evlilik süren çift hakkında çıkan iddia ise ortalığı kızıştırdı. Son günlerde çiftin evliliğinde bazı krizlerin yaşandığı ve yollarını ayıracakları iddia edildi. Çıkan bu iddiaların ardından ünlü oyuncudan yanıt gecikmedi.

Elmas, eşi Özmandıracı’nın dün akşam paylaştığı fotoğrafı kendisi de yayınlayarak şu ifadeleri kullandı, “12 saat önce eşimin paylaştığı resimle çıkan haber nasıl bir tezattır sevgiler” notunu düştü. Naz Elmas böylece çıkan iddiaların sadece dedikodu olduğunu savundu.

SİZCE BENİM İHTİYACIM VAR MI?

Pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Naz Elmas, yaptığı paylaşımlarla sosyal medyanın diline düşmüştü. Elmas, beline yaptığı 'photoshop'u fazla kaçırınca takipçileri, ünlü oyuncuyu yorum yağmuruna tutmuştu. Geçtiğimiz haftalarda bir AVM'de görüntülenen Elmas, konuyla ilişkin olarak açıklama yaptı. 37 yaşındaki oyuncu, "Lütfen, bakın siz çekiyorsunuz fotoğrafımı, siz görüyorsunuz. Photoshop’a ihtiyacım var mı?" ifadelerini kullanmıştı.

Oyuncu Naz Elmas o iddialara papuç bırakmadı:

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Naz Elmas
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