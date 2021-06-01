Oyuncu Naz Elmas o iddialara papuç bırakmadı: "Bu nasıl bir tezattır"

Haziran Gecesi, Doktorlar ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi başarılı yapımlarda rol almasıyla tanınan ünlü oyuncu Naz Elmas, hakkında çıkan o iddiaları yalanladı. Eşi Erol Özmandıracı ile ayrılık yolunda olduğu öne sürülen Elmas, sosyal medya hesabından eşi ile birlikte çekindiği bir fotoğrafı yayınlayarak, "12 saat önce eşimin paylaştığı resimle çıkan haber nasıl bir tezattır" ifadelerini kullandı.

O İDDİALARI YANIT GECİKMEDİ

Başarılı oyuncu Naz Elmas 2019 yılında hayatını iş insanı Erol Özmandıracı ile birleştirmişti. Yaklaşık 3 yıldır mutlu bir evlilik süren çift hakkında çıkan iddia ise ortalığı kızıştırdı. Son günlerde çiftin evliliğinde bazı krizlerin yaşandığı ve yollarını ayıracakları iddia edildi. Çıkan bu iddiaların ardından ünlü oyuncudan yanıt gecikmedi.

Elmas, eşi Özmandıracı’nın dün akşam paylaştığı fotoğrafı kendisi de yayınlayarak şu ifadeleri kullandı, “12 saat önce eşimin paylaştığı resimle çıkan haber nasıl bir tezattır sevgiler” notunu düştü. Naz Elmas böylece çıkan iddiaların sadece dedikodu olduğunu savundu.