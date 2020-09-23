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Oyuncu Öykü Karayel’den eşi Can Bonomo için aşk paylaşımı geldi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2020 16:28 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Can Bonomo ile mutlu bir evlilikleri olan oyuncu Öykü Karayel eşine romantik bir sürpriz yaptı. Eşi ve kendisinin isimlerini sahile yazan güzel sanatçı bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Güzel sanatçının esprili paylaşımına eşi Can Bonomo’dan aynı şekilde cevap geldi.

Oyuncu Öykü Karayel’den eşi Can Bonomo için aşk paylaşımı geldi!

Geçtiğimiz günlerde Can Bonomo ile Öykü Karayel çiftinin Bartu Küçükçağlayan ve eşi Merve Özgüle çiftiyle birlikte tatil yapması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Öykü Karayel ve Bartu Küçükçağlayan’ın eski sevgilisi olması ise olayın köpürtmeye yetmişti. Çıkan haberlere Öykü Karayel’in eşi Can Bonomo, “Bartu benim çok yakın arkadaşım ve biz 2020 yılındayız” ifadelerini kullanarak noktayı koymuştu.

öykü karayel

İkilinin aşk dolu evlilikleri ise dolu dizgin devam etmeyi sürdürüyor. Ünlü sanatçı sosyal medya üzerinden eşine romantik bir paylaşım yapmayı seçti.

‘ADINI DAĞLARA YAZDIM’

öykü karayel

Kuzey Güney dizisiyle adını duyuran güzel oyuncu Öykü Karayel ve 2012 yılında Eurovision’da Türkiye’yi temsil eden başarılı şarkıcı Can Bonomo 2018 yılında dünya evine girdi. Gözlerden uzak bir hayat süren çift her fırsatta birbirlerine olan aşklarını ifade etmeyi seçiyor. Son olarak Öykü Karayel eşi için sürpriz bir paylaşım yaptı. 30 yaşındaki güzel oyuncu sahile kendisi ve eşinin adını yazdı. Çekildiği pozu sosyal medya hesabından yayınlayan Karayel pozuna, “Adını dağlara yazdım yarim” notunu düştü.

öykü karayel

Can Bonomo da Karayel'in paylaşımına cevap vermeyi ihmal etmedi. Ünlü şarkıcı "Gözümüzü yaktın serseri mayın" yorumunu ekledi.

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