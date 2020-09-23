Oyuncu Öykü Karayel’den eşi Can Bonomo için aşk paylaşımı geldi!

Geçtiğimiz günlerde Can Bonomo ile Öykü Karayel çiftinin Bartu Küçükçağlayan ve eşi Merve Özgüle çiftiyle birlikte tatil yapması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Öykü Karayel ve Bartu Küçükçağlayan’ın eski sevgilisi olması ise olayın köpürtmeye yetmişti. Çıkan haberlere Öykü Karayel’in eşi Can Bonomo, “Bartu benim çok yakın arkadaşım ve biz 2020 yılındayız” ifadelerini kullanarak noktayı koymuştu.

İkilinin aşk dolu evlilikleri ise dolu dizgin devam etmeyi sürdürüyor. Ünlü sanatçı sosyal medya üzerinden eşine romantik bir paylaşım yapmayı seçti.

‘ADINI DAĞLARA YAZDIM’

Kuzey Güney dizisiyle adını duyuran güzel oyuncu Öykü Karayel ve 2012 yılında Eurovision’da Türkiye’yi temsil eden başarılı şarkıcı Can Bonomo 2018 yılında dünya evine girdi. Gözlerden uzak bir hayat süren çift her fırsatta birbirlerine olan aşklarını ifade etmeyi seçiyor. Son olarak Öykü Karayel eşi için sürpriz bir paylaşım yaptı. 30 yaşındaki güzel oyuncu sahile kendisi ve eşinin adını yazdı. Çekildiği pozu sosyal medya hesabından yayınlayan Karayel pozuna, “Adını dağlara yazdım yarim” notunu düştü.

Can Bonomo da Karayel'in paylaşımına cevap vermeyi ihmal etmedi. Ünlü şarkıcı "Gözümüzü yaktın serseri mayın" yorumunu ekledi.

