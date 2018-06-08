Yasak Elma oyuncusu Talat Bulut hakkındaki taciz davasında flaş gelişme!

Özge Şimşek, ''Kravatını bağlarken beni dudağımdan öptü'' dediği usta oyuncu Talat Bulut'a dava açmış, yapımcı Fatih Aksoy da Talat Bulut'un sözleşmesini feshedebileceğini açıklamıştı.

SORUŞTURMA AÇILDI

Savcılık Talat Bulut hakkında, 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan soruşturma başlattı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Özge Şimşek'in şikayeti üzerine Talat Bulut hakkında başlattığı soruşturmayı yetkisizlik kararı ile Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na yolladı.

Suç tarihinin 31 Mayıs 2018, suç yerinin de Hadımköy olduğu bilgisine yer verilen yetkisizlik kararında, Hadımköy'ün Arnavutköy ilçesine bağlı olduğu, Arnavutköy ilçesinin de Gaziosmanpaşa Adliyesi'nin yargı alanında kaldığı belirtildi.

'NE TATLI ADAMSIN'

Talat Bulut dün Star TV'deki 'Duymayan Kalmasın'da şu açıklamayı yapmıştı:

''Kız, istemediğim halde sürekli kravatımı düzeltmek için yanıma geliyor, 'Ne tatlı adamsın' diyordu. Sorun kostümcülere; hepsine sarılır yanaklarından öperim. Samimiyetimi taciz olarak göstermek çok ahlaksızca. Yanlış anlıyorlarsa, bu onların problemi. 2 gündür yurt dışında olan kızım travma yaşadı. Bunun hesabını hukuk önünde verecekler. Fatih Aksoy da bana inandığını söyledi.''

