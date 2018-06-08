Yasak Elma'nın kadın oyuncularından flaş taciz açıklaması!

FOX'ta yayınlanan Yasak Elma dizisinin başrol oyuncusu Talat Bulut'un, 19 yaşındaki set çalışanını taciz ettiği iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

Yasak Elma dizisinin kadınları, sosyal medya hesaplarından taciz iddialarıyla ilgili bir yazı paylaştılar. Paylaşılan mesajda şöyle denildi:

"İçine düştüğümüz talihsiz meseleye dair, #yasakelma kadınları olarak, elbette bir çift sözümüz olacaktır; ancak yargılama sürecini etkilememek adına şimdilik yorum ve açıklama yapmamayı tercih ediyoruz.

Kadına yönelik her türlü şiddet, fiziksel veya cinsel tacize karşı olduğumuzu ve bunu doğuran her türlü olumsuz tutum ve davranışları ortadan kaldırmak adına verilen mücadelede kadın olarak dayanışma içerisinde olacağımızı bildiririz.

Şevval Sam

Eda Ece

Şafak Pekdemir Mengü

Sevda Erginci

Neslihan Yeşilyurt

İrem Kahyaoğlu

Nilgün Türksever" (Medyatava)

BERRAK TÜZÜNATAÇ'TAN ÇOK SERT SÖZLER

Oyuncu Berrak Tüzünataç, Talat Bulut'a çok sert sözler söyledi. Berrak Tüzünataç Twitter'dan şöyle yazdı:





