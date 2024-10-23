Oyuncu Tekin Temel hayatını kaybetti! Tekin Temel neden öldü? Acı haberi menajeri duyurdu

Tekin Temel kalp krizi sonucu 56 yaşında aramızdan ayrıldı. 56 yaşındaki Tekin Temel sabah dizi setine gitmeye hazırlandığı saatlerde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

TEKİN TEMEL'İN ÖLÜM NEDENİ?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Fuat karakteriyle büyük beğeni toplayan Tekin Temel'in ölüm haberini menajeri duyurdu. Yapılan açıklamada, "Çok üzgünüm çok. Oyuncum Tekin Temel bu sabah vefat etmiştir. Ailesine ve tüm sevenlerin başı sağ olsun" dedi.

Daha önce de kalp krizi geçirdiği ve kalbine stent takıldığı belirtilen Tekin Temel bu kez kurtarılamadı.

Evli ve bir çocuk babası olan ünlü oyuncu ikindi namazının ardından Ataşehir Refiye Soyak Camisi’nde kılınacak cenaze namazında son yolculuğuna uğurlanacak.

TEKİN TEMEL KİMDİR?

Oyuncu Tekin Temel, 24 Haziran 1968 senesinde Manisa'da dünyaya geldi. 54 yaşında olan oyuncu Dokuz Eylül Üniversitesi tiyatro bölümünden mezun oldu. 1995 yılından itibaren dizilerde rol almaya başladı.

Ezel, Güz Gülleri, Abuzer Kadayıf, Acı Hayat, Böyle Bitmesin, Veda gibi dizilerde yer aldı ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Fuat karakteriyle beğeni topladı.