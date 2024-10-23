MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Oyuncu Tekin Temel hayatını kaybetti! Tekin Temel neden öldü? Acı haberi menajeri duyurdu

Oyuncu Tekin Temel hayatını kaybetti! Tekin Temel neden öldü? Acı haberi menajeri duyurdu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
23.10.2024 13:19
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre; Ezel, Güz Gülleri, Abuzer Kadayıf, Acı Hayat, Böyle Bitmesin, Veda gibi projelerde rol alan Tekin Temel kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Uzun süre ekranlarda olmayan oyuncu setlere dönmeye hazırlanıyor. Tekin Temel neden öldü?

Oyuncu Tekin Temel hayatını kaybetti! Tekin Temel neden öldü? Acı haberi menajeri duyurdu

Tekin Temel kalp krizi sonucu 56 yaşında aramızdan ayrıldı. 56 yaşındaki Tekin Temel sabah dizi setine gitmeye hazırlandığı saatlerde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

TEKİN TEMEL'İN ÖLÜM NEDENİ?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Fuat karakteriyle büyük beğeni toplayan Tekin Temel'in ölüm haberini menajeri duyurdu. Yapılan açıklamada, "Çok üzgünüm çok. Oyuncum Tekin Temel bu sabah vefat etmiştir. Ailesine ve tüm sevenlerin başı sağ olsun" dedi.

Ekran görüntüsü 2024-10-23 131724

Daha önce de kalp krizi geçirdiği ve kalbine stent takıldığı belirtilen Tekin Temel bu kez kurtarılamadı.

3731234_784074515d434fe3209bf365a516cd52

Evli ve bir çocuk babası olan ünlü oyuncu ikindi namazının ardından Ataşehir Refiye Soyak Camisi’nde kılınacak cenaze namazında son yolculuğuna uğurlanacak.

TEKİN TEMEL KİMDİR?

Oyuncu Tekin Temel, 24 Haziran 1968 senesinde Manisa'da dünyaya geldi. 54 yaşında olan oyuncu Dokuz Eylül Üniversitesi tiyatro bölümünden mezun oldu. 1995 yılından itibaren dizilerde rol almaya başladı.

Ezel, Güz Gülleri, Abuzer Kadayıf, Acı Hayat, Böyle Bitmesin, Veda gibi dizilerde yer aldı ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Fuat karakteriyle beğeni topladı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
ezel
En Çok Okunan Haberler
Bahçeli, atılan ipi istedi! Odaya asacak

Bahçeli, atılan ipi istedi! Odaya asacak

Mourinho'nun tazminatı ortaya çıktı! Eğer kovulursa...

Mourinho'nun tazminatı ortaya çıktı! Eğer kovulursa...

Emekli subay polise çekiçle saldırdı! Avukat oğlu silahla ateş etti

Emekli subay polise çekiçle saldırdı! Avukat oğlu silahla ateş etti

İlk rolüyle sosyal medyayı salladı! Ateşli sahneleri olay oldu

İlk rolüyle sosyal medyayı salladı! Ateşli sahneleri olay oldu

Kürsüden ip attı: Öcalan'ı asamadınız milletin hayallerini astınız!

Kürsüden ip attı: Öcalan'ı asamadınız milletin hayallerini astınız!

Üç gün önce indirim, üç gün sonra zam

Üç gün önce indirim, üç gün sonra zam

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Stanley, Merrell, Philips ve daha pek çok markanın fırsat ürünleri burada

Stanley, Merrell, Philips ve daha pek çok markanın fırsat ürünleri burada

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.