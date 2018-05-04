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Oyuncu Tuvana Türkay şarkıcılığa adım atıyor!

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.05.2018 20:50 | Son Güncelleme

Oyuncu Tuvana Türkay, önceki gece Ozan Doğulu'nun Arnavutköy'deki müzik stüdyosundan çıkarken görüntülendi.

Oyuncu Tuvana Türkay şarkıcılığa adım atıyor!

Tuvana Türkay, "Ozan Bey'le çok güzel bir şarkı hazırlıyoruz. Daha önce birkaç projede şarkı söylemiştim ve bu yönde çok talep olmuştu. Kolları sıvadık. Stüdyoya kapanıp, uzun uzun çalışıyoruz. İki gün sonra Londra'ya gidiyorum. 1,5 ay orada kalacağım. Döndükten sonra çalışmalara devam edeceğiz" dedi.

ALPER POTUK'TAN AYRILMIŞTI
Oyuncu Tuvana Türkay ile futbolcu Alper Potuk'un ilişkisi ikinci denemede de ayrılıkla sonuçlandı. Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk (27) ile aynı yaştaki sevgilisi Tuvana Türkay, hayranları düğün haberini beklerken bir kez daha ayrılık kararı aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Tuvana Türkay ozan doğulu

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