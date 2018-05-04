Oyuncu Tuvana Türkay şarkıcılığa adım atıyor!

Tuvana Türkay, "Ozan Bey'le çok güzel bir şarkı hazırlıyoruz. Daha önce birkaç projede şarkı söylemiştim ve bu yönde çok talep olmuştu. Kolları sıvadık. Stüdyoya kapanıp, uzun uzun çalışıyoruz. İki gün sonra Londra'ya gidiyorum. 1,5 ay orada kalacağım. Döndükten sonra çalışmalara devam edeceğiz" dedi.

ALPER POTUK'TAN AYRILMIŞTI

Oyuncu Tuvana Türkay ile futbolcu Alper Potuk'un ilişkisi ikinci denemede de ayrılıkla sonuçlandı. Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk (27) ile aynı yaştaki sevgilisi Tuvana Türkay, hayranları düğün haberini beklerken bir kez daha ayrılık kararı aldı.

