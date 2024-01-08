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Oyuncuları bıçaklanan takım ligden çekildi

08.01.2024 12:01 | Son Güncelleme:
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Hafta sonu oynanan maç sonrası çıkan kavgada iki futbolcusu bıçakla yaralanan Gaziosmanpaşaspor Kulübü, yaptığı açıklama ile U-18 Ligi’nden çekildiğini duyurdu.

Kayseri U-18 Birinci Küme A Grubu’nda hafta sonu oynanan Gaziosmanpaşa-İlbeyspor maçının ardından çıkan kavgada Gaziosmanpaşaspor’dan iki futbolcu bıçakla yaralanmıştı. Bu olay sonrasında Gaziosmanpaşaspor Kulübü yaptığı açıklama ile U-18 Ligi’den çekildiklerini duyurdu. Kulübün resmi hesaplarından yapılan açıklama şöyle:

"Oynanan Gaziosmanpaşa- İlbeyspor U18 müsabakasında zirveyi yakından ilgilendiren maçta saha içerisinde oyun lehimize devam ederken rakip takım 11 numaralı oyuncusunun futbol oyun kuralları içerisinde olmayan bariz sakatlamaya yönelik yaptığı faul sonrası gerilen oyunda rakibimizin eksik kalması gereken pozisyon da hakemin ihraç kararı yerine ihtar ile geçiştirme eylemi sonrasında yaşanan tartışmalarda takımımız eksik kalmış ve kalan dakikalarda mücadele etmeye devam etmiş taktir edilecek bir oyunla mücadele sona ermiştir. Spordan tamamen uzaklaştığımız bu günlerde, bu güne kadar belki de benzeri yaşanmamış bir olay ile karşı karşıya gelindi. Müsabaka sonunda gerginlik sonucu yaşanan tartışmalarda görüntülerin ve polis memurlarına ifade veren şahitlerin de belirtildiği üzere malûm takımın oyun içerisinde ihraç edilmesi gereken 11 numaralı oyuncusu, bu günlerde üniversite sınavına hazırlanan tertemiz pırıl pırıl 2 genç oyuncumuza yönelik yaralayıcı cisim ile saldırıda bulunmuştur. Açıklama yaptığımız saat de dikkatinizde olmasıyla beraber Allah’a çok şükür iki oyuncumuz da sağlık durumu iyi olduğunu bu saate kadar hastanede kontrol altında tutulmuş olup evlerine taburcu edildiler. Yaşanan bu olay bütün Kayseri Amatör camiasının ayıbıdır. Bugün hiçbir galibiyet, hiçbir kupa, hiçbir şampiyonluk genç bir kardeşimizin sağlığından önemli değildir. Bugün yönetim olarak bir araya gelinmiş olup; Gaziosmanpaşa olarak U18 takımımızı bu haftaya kadar oynadığı ve saha da gösterdiği haklı gururlu mücadelesine son veriyor, takımımızı ligden çekme kararı almış bulunuyoruz. Bu olaylarla ilgili gerekli takım ve oyuncusunun gerek hukuki gerek ise amatör camia da alacağı kararların da takipçisi olacağız.”

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