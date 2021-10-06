Oyunculuğa kamera arkasından başlayan Fatih Doğan'dan gençlere tavsiye:

AYTEN BAHAR ÖZKURT - Oyunculuk hayali için çıktığı yolculukta, kamera arkasında çalışarak kendini yetiştiren Fatih Doğan, film ve dizilerde rol almanın mutluluğunu yaşıyor.

Genç oyuncu Fatih Doğan, kamera arkasından transfer olduğu setlerde rol aldığı dizi ve filmlerdeki karakterin hakkını vermek için çalışıyor.

Oyuncu Doğan (32), AA muhabirine, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun olduktan sonra, 14 yıl önce oyunculuk hayali için memleketi Elazığ'dan İstanbul'a taşındığını söyledi.

Sağır Oda, Aşk Yeniden, Sevgili Dünürüm, Lale Devri, Huzur Sokağı, Kurt Kanunu başta olmak üzere birçok dizi ve filmde kamera arkasında çalıştığını ve karşılaştığı birçok zorluğa rağmen yılmadığını anlatan Doğan, "Kamera arkası benim için inanılmaz bir eğitim oldu. Düşünün ki okulda öğrenmediğiniz bir o kadar şeyi sahada öğreniyorsunuz ve kendinizi daha iyi yetiştirebiliyorsunuz." dedi.

Doğan, en büyük hayali olan oyunculuğa ise 2014'te 'Çılgın Dersane Üniversitede' dizisiyle adım attığını aktardı.

Bahtiyar Ölmez, Kertenkele Yeniden Doğuş, Kayıp Prenses dizilerinde aldığı rollerin hakkını vermeye çalıştığını dile getiren Doğan, "Sektör zor ama sabırla vazgeçmemek gerekiyor. Bazen yeni mezun gençler, sektöre girdiğinde zorluk görünce pes ediyorlar. Mesleği seven insanların bırakmamasını öneriyorum. Azimle çalışıp kendilerini de iyi yetiştirdikleri zaman mutlaka hayat onlara bir kapı açıyor." ifadelerini kullandı.

İşi dolayısıyla birçok kente gittiğini ve bunun inanılmaz bir keyif olduğunu belirten Doğan, Anadolu'da çekilen filmlerde oynamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Son olarak Erzurumlu bir ilaç mümessilinin başından geçen olayların anlatıldığı "Erzurumlu Mümessil" filminde, Orhan karakteriyle rol aldığını ifade eden Doğan, filmin aralıkta izleyiciyle buluşacağını aktardı.

Doğan, her sette yeni bir şey öğrendiği işini çok sevdiğini belirtti.

