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Oyunculuğu bırakıp ortadan kaybolmuştu! Çocuklar Duymasın'ın Psikolog Sinan'ı Nejat Birecik'in son hali herkesi şaşırttı

29.07.2023 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin efsane dizisi Çocuklar Duymasın'da hayat verdiği Psikolog Sinan karakteriyle hafızalarımıza kazınan Nejat Birecik oyunculuğu bırakıp ortadan kaybolmuştu. Gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden Birecik'in son hali ve yeni mesleği herkesi şaşırttı.

Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ ve Zeyno Günenç'in başrollerini paylaştığı Çocuklar Duymasın dizisi yayınlandığı dönemde fırtınalar estirmişti. Özet bölümleriyle hala çok konuşulan dizideki oyuncuların son halleri sık sık gündem oluyor. Dizide Meltem'in psikoloğu olarak hafızalara kazınan Sinan Bey'e Nejat Birecik hayat verdi.

En son 2013 yılında Tatar Ramazan dizisiyle ekranlara gelen Nejat Birecik oyunculuğu bırakıp gözlerden uzak bir hayat kurdu. Şimdilerde hayatını tiyatroya adayan Birecik, uzun zamandır ekranlarda yer almıyor.

33 sinan

Tiyatro eğitimleri de veren Nejat Birecik'in son hali herkesi şaşırtıyor. Ünlü isme sosyal medyada; 'Ne kadar değişmişsin', 'Çok yaşlanmışsın' gibi yorumlar yapıldı.

1 psikolog

Nejat Birecik, 1963 yılında İstanbul'da doğdu. Babasının memuriyeti nedeniyle ilk ve orta öğretimine Karabük'te başladı. Daha sonra İskenderun Anadolu Lisesi'nde eğitimini tamamladı.

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Lise, yıllarında tiyatrocu olmaya karar verdi. 1984 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Tiyatro ana sanat dalında eğitim gördü; Yıldız Kenter, Haldun Dormen, Güngör Dilmen'in öğrencisi oldu. 1990 yılında mezun oldu.

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1990-1991 yılları arasında Tiyatro Stüdyosu'nun kuruluşunda bulunduktan sonra Dormen Tiyatrosu'nda yaklaşık 5 yıl, ağırlıklı fars türü oyunlarda görev yaptı. 1996 yılında kısa süreliğine ABD'ye gitti. Türkiye'ye döndükten sonra televizyon dizilerinde rol almaya başladı.

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2000 yılında Kenan Işık'ın davetiyle İstanbul Şehir Tiyatroları'na girdi. 2004 yılında genel sanat yönetmeni yardımcılığı ve yönetim kurul üyeliğine seçildi.

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2007-2009 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları genel sanat yönetmenliği görevine vekâleten atanan Birecik, 2009 yılında asaleten atandı ve 2012 yılına kadar sürdürdü.

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2012 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Stratejist Genel Sanat Yönetmeni olan sanatçı, daha sonra TRT Kültür Başdanışmanı olarak görev aldı. 2014 yılının Ekim ayında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Nejat Birecik'i Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne vekaleten atadı. 12 Ocak 2017 tarihinde asaleten atandı.

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