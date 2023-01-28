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Oyuncusuna kızdı, adı Mardinli Jesus oldu

28.01.2023 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin’in amatör liginde bulunan Kosen Spor Başkanı Veysi Altun, maçlarda verdiği tepkiler ve taktik anlatımıyla Jorge Jesus’a benzetiliyor.

Oyuncusuna kızdı, adı Mardinli Jesus oldu

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde amatör ligde mücadele veren Kosen Spor Kulübünün Başkanı Veysi Altun, futbola olan aşkı ile tanınıyor. Maddi imkansızlıklar içerisinde kulübüne sahip çıkan Altun’un geçmişte maçlara katılabilmek için ineğini satması futbola olan aşkının ispatı olarak görülüyor. Altun, maçlarda oyuncularına verdiği tepkiler ve taktiksel anlatım şekli ile sosyal medyada gündem olurken Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’a benzetiliyor. Kızıltepe ilçe halkı tarafından ise Mardinli Jesus olarak adlandırılıyor. Oyuncularına taktiksel bilgi verirken kullandığı eşyalar ile dikkat çeken Altun, ilçe halkı tarafından Jorge Jesus’a benzetilmesine saygı duyduğunu belirtiyor.

“BENİ FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖRÜNE BENZETİYORLAR”

İlçe halkının Jesus olarak anmasına saygı duyduğunu belirten Veysi Altun, “İlk başladığımızda bizim Fırtına Gençlik adında mahalle takımımız vardı, onu amatör bir takıma çevirdik. Ardın Gençlerbirliği olarak dönüştürdük, en sonunda da Kosen Spor olarak devam ediyoruz. Şuan 1. Amatör Ligi’ndeyiz ve mücadelemize devam ediyoruz. Kızıltepe’nin en yetenekli oyuncuları bizden çıktı. Ne kadar hoca olsam da onlarında çabaları da büyük rol oynadı. Bu kadar yetenekli oyuncuyu futbola kazandırmak beni mutlu ediyor. Videoda kızdığım oyuncu Mahsun, o maçta rakibi hep elleriyle iteledi. Ardından hakem faul verdi ardından gol yedik. Ondan sonra ben Mahsun’a kızarken video almışlar. Oyunculara taktik her şekilde verilir, bir su şişesi, bir taş veya bir ayakkabıyla bile taktik verilebilir. Taktik verecekken tahta olmadığı zaman bunları kullanıyorum. Maça hazırlık yaparken taktik vermeden oyuncular sahaya çıkamaz o yüzden ben de böyle taktik veriyorum. Beni Fenerbahçe teknik direktörüne benzetiyorlar. O hocamız futbol bilgisinde benden daha iyidir ancak ben Veysi Altun olarak anılmak istiyorum. Tavırlarımızda, çıkışlarımızda benzerlik olabilir, bu benzerliği bulan arkadaşları kutluyorum. Benim Mahsun’a olan çıkışımdan sonra oldu bu durum. Jesus hocaya saygı duyarım o benim meslektaşımdır ancak ben olarak kalmak isterim, özenti olmak istemem. Kızıltepe halkı beni ona benzetiyorsa saygı duyarım” şeklinde konuştu.

“YAŞITLARI ONU JESUS OLARAK ÇAĞIRIYOR”

Veysi hocanın yanında yetiştiğini ve uzun yıllardır beraber olduklarını belirten Metin Kayan, “Veysi hoca yetenek avcısıdır diyebilirim. Mahalle arasında olan çocukları gençleri buluyor, onları kötü alışkanlıktan uzak tutarak spora kazandırıyor. Bu durum ilçemiz için çok büyük bir ödüldür. Buradan başka yerlere transfer olan oyuncular var, başta Veysi hoca olmak üzere diğer hocalarımızın emeği büyüktür bu durumda. Veysi hocanın takım için yapmadığı bir şey yok, takımın hocası, takımın başkanı, takımın malzemecisi kısacası her şeyidir. Veysi hoca başlı başına bir takım, bizim her şeyimizdir diyebilirim. 2 yıl önce lige katılım bedeli ödenmesi gerekiyordu. Lige katılım bedelini denkleştiremedi, evde süt sağdığı ineği vardı onu sattı ve lige katılım bedelini ödedi. Jesus gibi büyük bir hocaya benzetilmek güzel bir şey daha öncesinde Veysi hocamızın bir lakabı vardı. Herkes onu Trapattoni olarak biliyordu ancak son dönemde sosyal medyada patlak veren videolardan sonra herkes onu Mardinli Jesus olarak görüyor. Veysi hocanın sosyal medyada bu şekilde yükselmesi güzel bir şey. Bu duruma bizde çok seviniyoruz, yaşıtları onu Jesus olarak çağırıyor” dedi.


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