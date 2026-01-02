SPOR

Oyuncusunun babasını hastanelik ettiği için tutuklanmıştı! Beşiktaş'ın eski yıldızı için yeni karar

Antalya'da geçen ay amatör küme futbol maçının devre arasında eski milli futbolcu İbrahim Kaş tarafından darbedildiği öne sürülen futbolcu velisi Ogün Özdemir (53) yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınıp tutuklanan ve hakkında 'Kasten yaralama' suçundan dava açılan Kaş, bugün tahliye edildi.

Berker İşleyen

Kaş ilçesinde, Kaş Ağullu Futbol Sahası'nda 1923 Kaş Spor Kulübü ile Kaş Belediyespor arasında 13 Aralık'ta oynanan karşılaşmanın devre arasında tribün karıştı. Kaş Belediyespor'da yardımcı antrenörlük yapan eski milli futbolcu İbrahim Kaş'ın, 1923 Kaş Spor'da forma giyen bir futbolcunun velisi Ogün Özdemir'i darbettiği öne sürüldü. İddiaya göre tribünden çıkan Ogün Özdemir'e, İbrahim Kaş arkadan saldırdı. Kaş'ın, tekme atması sonucu Özdemir yere yığılarak bilincini kaybetti. Çağırılan sağlık ekibi, Özdemir'i Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Buradaki müdahalenin ardından Özdemir, Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

TUTUKLANDI

Hastanede yapılan kontrollerde Ogün Özdemir'in çenesinde kırıklar olduğu belirlendi. Özdemir, kendisini darbettiği iddiasıyla İbrahim Kaş'tan şikayetçi oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan İbrahim Kaş, bir gün sonra tutuklanarak, Elmalı Cezaevi'ne gönderildi.

'GÖZLERİMİ AÇTIĞIMDA KENDİMİ AMBULANSTA BULDUM'

Olay günü oğluyla maça gittiğini ifade eden Ogün Özdemir, “Kendim de maçı izlemek için tribüne geçtim. Tribünde, oğlumun arkadaşlarının velileriyle birlikte oturuyor, çekirdek yerken maçı izliyorduk. Maçın devre arasında hiçbir şey hatırlamadığım bir an yaşandı. Gözlerimi açtığımda kendimi ambulansta buldum. O an ile ilgili hiçbir şey hatırlamıyorum. Oğlum koşarak yanıma gelmiş. Bana söylenene göre, karşı takımın antrenörü olduğu iddia edilen kişi, beni takip etmiş ve çok sert bir şekilde ayağıyla yüzüme vurmuş. Ben bayıldığım için bunların hiçbirini hatırlamıyorum" dedi.

Ogün Özdemir, “Saldırıyı yapan kişi eski bir milli futbolcu. Bu nasıl bir yetişme tarzıdır? Orada çocuklarımız var. Ayrıca bu kişinin resmi antrenörlük belgesi olmadığı, sahada görevli olmadığı, sadece tribünde bulunduğu söyleniyor" dedi.

'BÖYLE BİR SALDIRI AKIL ALIR GİBİ DEĞİL'

Olayın ardından bayıldığını kaydeden Özdemir, “Sadece bayıldığımı ve sürekli 'Ben neredeyim, bana ne oldu?' diye sorduğumu söylüyorlar. Bu kişinin neden böyle bir şey yaptığını hala algılayabilmiş değilim. Durup dururken neden ben? Hiçbir tartışma, hiçbir provokasyon yokken böyle bir saldırı yapılması akıl alır gibi değil" dedi.

'HAYATA DÖNMEYEBİLİRDİM'

Tedavisinin devam ettiğini belirten Özdemir, “Çenemde kırıklarvar dişlerimde sorunlar oluştu. Doktorların söylediği şu, 'Bunu bir insanın bir insana yapması normal değil, bu bir vahşettir.' Şu anda şikayetçiyim. Çünkü bu kişi benim yaşam hakkımı tehlikeye atmıştır. O 15 dakikada hayata dönmeyebilirdim. 13 yaşında bir oğlum var. Bu tür insanlar topluma son derece zararlı. Bugün bana yapılan, yarın bir başkasına yapılabilir" diye konuştu.

DAVA AÇILDI

İbrahim Kaş hakkında 'Kasten yaralama' suçundan iddianame hazırlanarak dava açıldı. Bugün tutukluluğun gözden geçirilmesi duruşmasına çıkan Kaş, tahliye edildi.

beşiktaş hapis tahliye
