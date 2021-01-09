YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Öz: Basının çabaları takdire şayandır

Öz: Basının çabaları takdire şayandır

09.01.2021 16:09 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, pandemi sürecinde halkın haber almasını sağlamak için çabalayan tüm gazetecileri selamladığını söyledi.AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, pandemi sürecinde halkın haber almasını sağlamak için çabalayan tüm gazetecileri selamladığını söyledi.
AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Gazetecilerin çok yorucu bir mesleği icra ettiklerini belirten Mehmet Emin Öz, “Demokrasinin olmazsa olmaz sac ayaklarından biri olan basın çalışanları, gerek kamuoyunun haberi doğru ve kaynağından almasında, gerek sistemin çalışmasında, gerek halkın sorunlarının anlatılmasında önemli bir görevi üstleniyorlar. Mesai mefhumu gözetmeden haber peşinde koşan, yeri geldiğinde canlarını tehlikeye atan bu arkadaşlarımızın çabasını takdir ediyoruz” dedi.
Gazeteci Doğru Haberin Savaşçısıdır
2020 yılının pandemi mücadelesiyle geçtiğini hatırlatan Başkan Öz, “Her meslek grubunda olduğu gibi basın sektörü de oldukça zor bir sınav veriyor. Algı operasyonlarının oyuncağı olmadan doğru haber için savaş verenler bu mesleği hakkıyla icra edenlerdir. Demokrasinin temel değerlerinden biri olan basın özgürlüğü ve ifade hürriyeti, halkın objektif ve tarafsızca bilgi almasında büyük önem arz etmektedir. Fakat bu ülkenin birliğine ve bekasına zarar verecek, terörün ekmeğine yağ sürecek kalemlerin oynatılması anlamına asla gelemez. Milletimizin haber alma hakkı adına fedakarlıkla gecesini gündüzüne katıp, demokrasinin ve devletinin yanında saf tutarak mesleğini icra eden basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlar, meslek hayatlarında başarılar dilerim." diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAşıklardan ilk fotoğrafAşıklardan ilk fotoğraf
Öğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracakÖğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracak

Erzurum Namaz Vakitleri 9 Ocak Cumartesi

İmsak
06:00
Sabah
07:29
Öğle
12:27
İkindi
14:53
Akşam
17:15
Yatsı
18:38

Erzurum Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Cumartesi

Safak Eczanesi
Palandoken
Altunyıldız Eczanesi
Yakutiye
Hayat Eczanesi
Yakutiye
Dadaşkent Eczanesi 24.00'A Kadar Açık
Aziziye
Ilıca Eczanesi 24.00'A Kadar Açık
Aziziye
Merkez Eczanesi
Hinis
Yıldırım Eczanesi
Horasan
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

MHP Milletvekili Baki Ersoy, Beşiktaş camiasından özür diledi:

MHP Milletvekili Baki Ersoy, Beşiktaş camiasından özür diledi:

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Esnafa verilecek destek kredisi başvuruları 8 Ocak’ta bitiyor

Esnafa verilecek destek kredisi başvuruları 8 Ocak’ta bitiyor

Konyaspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları

Trabzon’da okul müdürü kendini astı

Trabzon’da okul müdürü kendini astı

Diğer Haberler

Barlak: ‘Gazetecilik aşkla yürümektir’

Barlak: ‘Gazetecilik aşkla yürümektir’

DAGC’den Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

DAGC’den Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı

Başkan Sağlam’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Başkan Sağlam’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Vali Okay Memiş’ten 10 Ocak kutlaması

Vali Okay Memiş’ten 10 Ocak kutlaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.