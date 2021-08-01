YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Eroğlu, Trabzon Şubesi genel kurulunda konuştu:

Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Eroğlu, Trabzon Şubesi genel kurulunda konuştu:

01.08.2021 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Ormanlar milli servetimiz. Ormanlar yanarken ciğerimiz de yanıyor. İnşallah en kısa sürede en az hasarla atlatırız"

Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Eroğlu, Trabzon Şubesi genel kurulunda konuştu:

Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Eroğlu, ormanların milli servet olduğunu, ciğerlerinin de yandığını belirterek, orman yangınlarının en kısa sürede en az hasarla atlatılması temennisinde bulundu.

Öz Finans İş Sendikası Trabzon Şubesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Başkan Eroğlu'nun da katıldığı şubenin 1'inci olağan genel kurulunda Trabzon Şube Başkanı Alper Özağcı başkan seçildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gündem maddelerinin görüşüldüğü kongrede konuşan Eroğlu, koronavirüs salgınının dünyada tüm sektörleri etkilediği gibi finans sektörünü ve üretimi de etkilediğini söyledi.

Eroğlu, "Toplu sözleşmelerde eğer bir şeyler başarıyorsak ve bize 'Allah razı olsun' deniyorsa bundan daha önemli bir kazanım olamaz. Bizim olmamız gereken yer burası. Görüştüğümüz heyetlere her görüşme öncesi 'Allah herkese iyiliği nasip etmez, iyiliği bile hak edenlere nasip ediyor, sizler de buna ortak olun.' diye söze başladım. Sizler de üye arkadaşlarımızı ziyaret edin, selam verin." ifadelerini kullandı.

Son günlerdeki orman yangınlarına değinen Eroğlu, "Ormanlar milli servetimiz. Ormanlar yanarken ciğerimiz de yanıyor. İnşallah en kısa sürede en az hasarla atlatırız. Şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum." şeklinde konuştu.

Kongreye Hak-İş İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Trabzon Şube Başkanı İsmail Hakkı Kaplan, Ziraat Bankası Trabzon Bölge Başkanı Murat Alkan, Ziraat Bankası Rize Bölge Başkanı İbrahim Seyfioğlu, Halk Bankası Trabzon Bölge Koordinatörü Ömür Batur, sendika yönetim kurulu üyeleri ve şube başkanları ile üyeler katıldı.

Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Eroğlu, Trabzon Şubesi genel kurulunda konuştu:

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marmaris ve Manavgat'taki yangın uzaydan görüntülendiMarmaris ve Manavgat'taki yangın uzaydan görüntülendi
Hava kararınca başladı! Binlercesi gökyüzünden yağdıHava kararınca başladı! Binlercesi gökyüzünden yağdı
Sümela Manastırı'nı Kurban Bayramı'nda 8 bin 227 kişi ziyaret ettiSümela Manastırı'nı Kurban Bayramı'nda 8 bin 227 kişi ziyaret etti
Anahtar Kelimeler:
Trabzon

Trabzon Namaz Vakitleri 3 Ağustos Salı

İmsak
03:29
Sabah
05:12
Öğle
12:32
İkindi
16:26
Akşam
19:43
Yatsı
21:19

Trabzon Nöbetçi Eczaneler 3 Ağustos Salı

Alibeyoğlu Eczanesi
Ortahisar
Alibeyoğlu Eczanesi
Ortahisar
Alibeyoğlu Eczanesi
Ortahisar
Tümünü Göster
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Hatay'da tartıştığı ağabeyini av tüfeğiyle vurarak öldürdü

Hatay'da tartıştığı ağabeyini av tüfeğiyle vurarak öldürdü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

Konya'da silahla öldürülen ailenin akrabası Erol Şan, basın mensuplarına konuştu:

Konya'da silahla öldürülen ailenin akrabası Erol Şan, basın mensuplarına konuştu:

Diyarbakır'daki Kuruçay Barajı'nda su tutulmaya başlandı

Diyarbakır'daki Kuruçay Barajı'nda su tutulmaya başlandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.