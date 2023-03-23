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Öz kaynaklarıyla depremzedeler için konteyner ev yapıyorlar

23.03.2023 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, deprem bölgesinde barınma sıkıntısı yaşayan depremzede vatandaşlar için öz kaynakları ile konteyner ev yapımına başladı.

Öz kaynaklarıyla depremzedeler için konteyner ev yapıyorlar

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 şehri etkileyen büyük depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Afetin ilk gününden itibaren bölgede olan İzmit Belediyesi ekipleri, depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak adına büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Kahramanmaraş ve Adıyaman’da kurulan Çadır Yaşam Alanları için konteyner ev yapımına başladı.

Yapımı devam eden konteyner çalışmaları hakkında konuşan İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Ümit Uçar, “İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak atölyelerimizde deprem bölgesindeki ihtiyaçları karşılamaya devam ediyoruz. Şu anda en büyük ihtiyaçlardan bir tanesi olan konteyner yapımına başladık. Prefabrik konteyner evin tüm tasarımı ve modellemesi kendi ekiplerimizce yapılıp buradaki emekçi arkadaşlarımızla üretime devam ediyoruz. İlk önce portatif konteyner üretimi başlattık. Bundan sonra da üretimi devam ettirerek ve diğer müdürlüklerimiz ile ortak hareket edip bölgenin ihtiyacını karşılamak amacındayız” dedi.

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