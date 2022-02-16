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Öz Petrol-İş'ten işten çıkarılan işçilere destek

16.02.2022 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesindeki şirket önünde açıklama yapan Genel Başkan Yardımcısı Uğur Evkuran: - "Bu kış kıyamette emekçi kardeşlerimizin dışarı atılmasından dolayı derin üzüntüler yaşamaktayız. Öz Petrol-İş'in bayrağını burada hep beraber dikmeye gönülden niyetliyiz"

TEKİRDAĞ (AA) - Hak-İş'e bağlı Öz Petrol-İş, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki bir şirketin sendikaya üye oldukları gerekçesiyle 3 işçiyi işten çıkardığını bildirdi.

Sendika üyeleri, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ve söz konusu olayın yaşandığı iddia edilen Provel Sanayi ve Ticaret AŞ önünde toplandı.

Öz Petrol-İş Genel Başkan Yardımcısı Uğur Evkuran, burada yaptığı açıklamada, işverenin, üyelerinin iş akitlerini hukuksuz şekilde feshettiğini söyledi.

Evkuran, "Hak-İş Konfederasyonumuza üye arkadaşlarımızın Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na aykırı bir durumu söz konusu değildir. Anayasal haklarını koruyan, kollayan işçi kardeşlerimizin sırf sendikaya üyeliklerini gerçekleştirdiklerinden dolayı yapılan mobbinglerin tamamen karşısındayız." diye konuştu.

Bu süreci sonuna kadar yürüteceklerini dile getiren Evkuran, işverenin işi diyalogla müzakere masasında çözmek yerine hukuksuz bir işlem gerçekleştirdiğini savundu.

Uğur Evkuran, "Bu kış kıyamette emekçi kardeşlerimizin dışarı atılmasından dolayı derin üzüntüler yaşamaktayız. Öz Petrol-İş'in bayrağını burada hep beraber dikmeye gönülden niyetliyiz." dedi.

- "Örgütlenme mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz"

Öz Petrol-İş Hukuk Müşaviri Salih Erbaş ise tüm bu baskı ve yıldırma politikalarına rağmen işçilerin örgütlenme isteğinden vazgeçmediklerini söyledi.

İşverenlerin bu durumu anladığını belirten Erbaş, "İşveren, Ferhat Akbaba, Okan Demir ve Yusuf Pişken'in iş akitlerini, hiçbir gerekçe göstermeyerek tek taraflı feshetmiştir. Gücünü üyelerinden ve mücadele geleneğinden alan sendikamız Öz Petrol-İş, işçilerin işten çıkarılmasına sessiz kalıp köşeye çekilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

İşverenin, işçilerin sendikaya üyelik hakkını açıktan engellemeye çalıştığını savunan Erbaş, şunları kaydetti:

"Baskı ile işçileri sendikamızdan istifa ettirmeye çalışarak suç işlenmiştir. İşverenin bu suçu işlediğine dair ses kayıtları ve benzeri hukuki kanıtlar elimizde mevcuttur. Buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Bizler, Öz Petrol- İş olarak örgütlenme çalışmamızdan da mücadelemizden de asla vazgeçmeyeceğiz. Ayrıca işten çıkarılan arkadaşlarımız için sendikamız avukatları hukuki süreci başlatmış ve takibini gerçekleştirmektedir."

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