Öz Sağlık-İş "Hastane personelinin hasta yakınlarını darbettiği" iddialarını yalanladı

İSTANBUL (AA) - Hak-İş'e bağlı Öz Sağlık-İş üyeleri, bazı medya kuruluşlarında yer alan "Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi güvenlik personelinin hasta yakınlarını darbettiği" iddialarını yalanladı.

Sendika üyeleri, hastane önünde toplanarak yaşananları protesto etti. Sendikanın ortak açıklamasını okuyan Öz Sağlık-İş İstanbul 2 No'lu Şube Başkanı Erdem Dinç, 18 Ağustos'ta hastanenin güvenlik personeli ile doğumhane servisinde hasta yakınları arasında çıkan olayın bazı medya kuruluşlarında yansıtıldığı gibi olmadığını savundu.

Dinç, hasta yakını Tuğba Semiz'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle konunun kamuoyuna "güvenlik personelinin hasta yakınlarına saldırısı" şeklinde yansıdığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Hastanede kadın doğum servisinde, üstelik mahremiyet alanı olan bölgede eşinin yanına girebilmek adına başka kadın hastaların mahremiyetini ihlal eden bir şahıs, güvenlik görevlisi üyemizin görevini yapmak istemesi üzerine, önce sözlü olarak saldırmış, ardından da hasta yakınlarının girmesi yasak olan ve sadece personel için ayrılmış bir alana yanında kalabalık bir toplulukla ve cebir kullanarak girmiş, maalesef güvenlik görevlisi kardeşlerimizi defalarca yumruklamak suretiyle darbetmiştir. Hastanenin güvenliğini ve adı üzerinde kadın ve doğum servisinin mahremiyetini sağlamak üzere görevlerini yapmak isteyen güvenlik görevlilerine topluca saldıran bu vandallar, beraberinde getirdikleri hasta ve hasta yakınlarının can güvenliğini tehdit edecek aletlerle saldırdıkları için güvenlik güçlerimiz daha temkinli yaklaşmışlar, mukavemet göstermeden kamu personeli etiğine uygun bir tavır sergilemişlerdir. Güvenlik görevlilerimizin bu olayla ilgili tüm tavır ve davranışları kamera kayıtları ve hastane yöneticilerinin şahitliği ile sabittir. (Tuğba Semiz) Kendisinin hasta yakını olduğunu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi televizyonu muhabiri olduğunu ve bu olayın hesabını soracağını belirterek, sosyal medya üzerinden olayların tam tersi iddialarda ve iftiralarda bulunmuştur."

- "Sağlık çalışanları algı operasyonuna maruz bırakıldı"

Olayın Semiz'in sosyal medya paylaşımlarından sonra sağlık çalışanlarına karşı algı operasyonuna döndüğünü iddia eden Erdem Dinç, "Bu konu üzerinden sağlık sistemimiz ve sağlık çalışanlarımızın tamamı ve hastanemiz hedef alınmıştır. Görevleri gereği tanımlanmış olan görev alanlarında olaylara müdahale eden üyelerimizi çeşitli iddia ve ithamlarla karalamak istemişlerdir. Kamu ve sağlık hizmetinin aksamasına da maalesef sebebiyet vermişlerdir." ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanları olarak bıkmadan ve canlarını ortaya koyarak hizmet verdiklerini vurgulayan Dinç, "Bu mücadeleyi de kutsal görüyoruz. Biz canımız pahasına bu mücadeleyi verirken herkes kendi hakkının, hududunun ve hukukunun dışına çıkarak görevimizi engelleyecek tutum ve davranışlar gösteremez. Üyemiz olan güvenlik görevlilerimiz de bir sağlık çalışanı olarak görevlerini yapmışlardır." dedi.

Erdem Dinç, sendika olarak olayla ilgili yasal yollara başvurduklarını sözlerine ekledi.

