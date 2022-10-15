Öz Taşıma-İş Sendikası Ege Bölge Başkanlığı açıldı

İZMİR (AA) - HAK-İŞ'e bağlı Öz Taşıma-İş Sendikası Ege Bölge Başkanlığı törenle hizmete girdi.

Yenigün Mahallesi'ndeki hizmet binasında düzenlenen törende Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesine ait maden ocağında meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybeden işçiler için dua okundu.

Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, açılışta yaptığı konuşmada, Amasra'da hayatını kaybeden işçilerin acısını hissettiklerini ve onları yalnız bırakmayacaklarını söyledi.

Sendikanın mülkiyeti kendilerinde olan bir binada hizmet vereceğini ifade eden Toruntay, "Geçen hafta Kayseri'de bölge başkanlığımızın açılışını yapmıştık. Bugün de İzmir'deki binamızın açılışını gerçekleştiriyoruz. Temsil ettiğimiz üyelerimize daha iyi hizmetler sunabilmek adına bunları yapıyoruz. Çalışmalarımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Öz Taşıma-İş Sendikasının Ege Bölge Başkanlığı hizmete açıldı.



