Özal Üniversitesi Tıp fakültesine öğretim üyesi alınacak

Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nde (MTÜ) yeni açılan Tıp Fakültesi için 14 öğretim üyesi alınacağı öğrenildi.

Resmi Gazetede yayımlanan ilana göre MTÜ Tıp Fakültesi için 11 öğretim üyesi alınacağı duyuruldu. Tıp Fakültesi’ne 2 öğretim görevlisi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne de bir Araştırma Görevlisi alınacağı ilan duyuruldu. İlanda adayların başvurularını 17 Ekim’e kadar yapabileceği belirtildi.

MTÜ’ye yeni açılan Tıp Fakültesine bu dönem için öğrenci alınırken, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Turgut Özal Üniversitesi’ne bağlanmıştı.



