Ozan Çolakoğlu, Gülşen'i boşanıyor! Kucak dansından sonra 'Lolipop' bardağı taşıran son damla oldu

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Gülşen ile Ozan Çolakoğlu'nun boşanma aşamasına geldiğini duyurdu. Akay, magazin gündeminden iddialı sahne kostümü seçimleri ve cesur hareketleri nedeniyle sert sözlerle eleştirdi.

Gülşen, bugün çıkan yeni şarkısı Lolipop’un kapak fotoğrafını dün sosyal medyada paylaşmış ve iddialı pozları ile çok konuşularak sosyal medyada olay yaratmıştı. Onur Akay, bugünkü yazısında Gülşen'i kaleme aldı.

İşte Onur Akay'ın o yazısı...

''Müzik piyasasında her şey çabuk duyulur. Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu’nun zaman zaman boşanacakları iddia edilmişti ve o iddialar aslında hep doğruydu. Bir süredir Gülşen’in sahnelerde tercih ettiği kıyafetler, bu evlilikte hep kriz çıkarıyordu ve her zaman araya birileri giriyor, çifti barıştırıyordu. Ancak bu sefer aralarında çıkan ‘Lolipop’ ve ‘Kucak Dansı’ krizini aşabilecekler mi bilmiyorum.''

OZAN ÇOLAKOĞLU, GÜLŞEN'DEN BOŞANIYOR

''Ozan Çolakoğlu ve eşi Gülşen boşanma kararı aldı. Ozan, Gülşen’in yeni şarkısı ‘Lolipop’ için çektirdiği fotoğrafları görünce çok sinirlenmiş ve şarkının o fotoğraflarla çıkmasını onaylamamış. Kucak dansı ise uzun süredir yaşanan bu krizde bardağı taşıran son damla oldu. Ozan Çolakoğlu boşanmak istediğini dile getirerek evi terk edince, Gülşen de dün o fotoğrafları paylaştı. Şu anda bazı müzisyenler çifti barıştırmak için araya girdi ama ‘Lolipop’ ve ‘Kucak Dansı’ krizi bu evlilikte son noktayı koyacak gibi.''





