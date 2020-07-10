Ozan Güven’in dövdüğü Deniz Bulutsuz’un yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Ozan Güven'ın dövdüğü eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'un yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğraflarda Deniz Bulutsuz'un vücudunda çok sayıda morluk, çürük, yara bere bulunurken, yaşadığı olayı arkadaşlarından ve çevresinden gizlediği öğrenildi.

Sözcü'den Hayatı Arıgan'ın haberine göre; vücudunda çürük olmayan yer kalmayıncaya kadar şiddet gördüğü görülen Deniz Bulutsuz'un güneş gözlüğü ile dolaştığı, kolundaki morlukları gören arkadaşlarının ‘Ne oldu?' sorusuna, “Motordan düştüm” diye cevap verdiği öğrenildi.

HASTANEYE BİLE GİTMEDİ

Utancından olayı kimseye anlatayan ve tedavi için hastaneye gitmeyen Deniz Bulutsuz, olaydan 5 gün sonra Ozan Güven'den şikayetçi olmuştu.



Deniz Bulutsuz İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kadına Şiddet Bürosu'na giderek ünlü oyuncu Ozan Güven hakkında ‘Kasten öldürmeye teşebbüs', ‘Hürriyetten yoksun bırakma' ve ‘Hakaret' uçlarından yargılanmasını istemişti.



Ünlü oyuncu Ozan Güven ile Deniz Bulutsuz arasındaki darp olayını soruşturan savcılığın talebi üzerine Adli Tıp Kurumu uzmanı iki tarafın adli vaka raporlarını değerlendirdi. İstanbul Adli Tıp Şube Müdürü raporunda Ozan Güven'deki yaralanmanın yaşamını tehlikeye sokmadığını, basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olduğunu belirtti. Raporda, Deniz Bulutsuz’da görülen bulguların ise kişinin yaşamını tehlikeye sokmadığı ancak basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte de olmadığı görüşüne yer verildi.