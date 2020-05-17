Ozan Kabak'a Zenit kancası!

Galatasaray altyapısından yetişen ve geçtiğimiz sezonun devre arasında Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, sergilediği performansla Schalke 04'ün yolunu tutmuştu. Bundesliga'nın en iyi stoperleri arasında gösterilen 20 yaşındaki Ozan, Avrupa'nın dikkatini çekmeye devam ediyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik anlamda zor günler geçiren Schalke 04'ün genç futbolcuyu elden çıkarabileceği iddia edilmişti. Bayern Münih ile ismi anılan Ozan için Rus ekibi Zenit'in devreye belirtildi.

30 MİLYON EURO!

Bayern Münih ve Milan'ın da transfer listesinde yer alan genç stoper için Zenit'in 30 milyon Euro gibi bir bedeli gözden çıkardığı ifade edildi. Schalke 04'ün ise gelen rakamlara göre teklifi değerlendireceği öğrenildi.

