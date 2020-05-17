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Ozan Kabak'a Zenit kancası!

ALMANYA HABERLERİ  | 17.05.2020 20:56 | Son Güncelleme

Galatasaray'dan geçtiğimiz sezonun devre arasında 11 milyon Euro karşılığında Stutgart'a transfer olan ve sergilediği performans ile Schalke 04'ün yolunu tutan Ozan Kabak'a talip var. İsmi Bayern Münih ile anılan milli stoperin Rus ekibi Zenit'in radarından olduğu iddia edildi.

Ozan Kabak'a Zenit kancası!

Galatasaray altyapısından yetişen ve geçtiğimiz sezonun devre arasında Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, sergilediği performansla Schalke 04'ün yolunu tutmuştu. Bundesliga'nın en iyi stoperleri arasında gösterilen 20 yaşındaki Ozan, Avrupa'nın dikkatini çekmeye devam ediyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik anlamda zor günler geçiren Schalke 04'ün genç futbolcuyu elden çıkarabileceği iddia edilmişti. Bayern Münih ile ismi anılan Ozan için Rus ekibi Zenit'in devreye belirtildi.

30 MİLYON EURO!

Bayern Münih ve Milan'ın da transfer listesinde yer alan genç stoper için Zenit'in 30 milyon Euro gibi bir bedeli gözden çıkardığı ifade edildi. Schalke 04'ün ise gelen rakamlara göre teklifi değerlendireceği öğrenildi.

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