Ozan Kabak: Bayern Münih'te oynamayı kim istemez ki...

MYNET.COM | Galatasaray'dan devre arasında 11 milyon euro karşılığında Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, Almanya'daki ilk röportajını verdi.

Kicker Dergisi'ne konuşan Ozan Kabak; Almanya'da geçen günlerinden kariyer hedefine, Fatih Terim hakkındaki düşüncelerinden Bayern Münih iddialarına kadar birçok konuda dikkat çekici ifadeler kullandı.

Hannover 96 maçında kaydettiği iki gol sonrası takım arkadaşlarının tepkisi sorulan genç yıldız, "Benim adıma çok sevindiler. Soyunma odasına geldiğimde beni alkışlayıp bazı şakalar yaptılar. Hep beraber eğlendik. Eğer hafta sonu oynayacağımız maç düşünülürse, bu maç artık geçmişte kaldı" dedi.

"FATİH TERİM BENİM İÇİN BABA FİGÜRÜ"

Türkiye'den bir an önce Avrupa'ya gitmek istediğini belirten Ozan, "Başından beri bir kariyer planım vardı. Zaten Türkiye’den Avrupa’ya en kısa zamanda gitmeyi düşünüyordum. Birçok alternatif vardı. Galatasaray’daki hocalarım bana destek verdi. Ve şimdi buradayım" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'in kendisi için önemine değinen 18 yaşındaki savunmacı, "Fatih Terim tabi ki benim için bir baba figürü. Türkiye'de 18 yaşında bir oyuncuya Şampiyonlar Ligi’nde güvenmek cesaret ister. Maçlarımı takip ettiğine eminim. Kendisiyle görüşmeye devam ediyoruz. İlk maçım olan Bayern maçında giydiğim formalarımı istedi ben de kendisine gönderdim" şeklinde konuştu.