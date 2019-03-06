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Ozan Kabak: Bayern Münih'te oynamayı kim istemez ki...

ALMANYA HABERLERİ  | 06.03.2019 20:28 | Son Güncelleme

Devre arasında Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan ve geçen hafta Hannover'e 2 gol birden atan Ozan Kabak, Almanya'yı sallamıştı. Genç futbolcu Kicker'e özel bir röportaj verdi ve Fatih Terim'den idolüne, gelecek planlarından Stuttgart'a kadar birçok konuda konuştu

Ozan Kabak: Bayern Münih'te oynamayı kim istemez ki...

MYNET.COM | Galatasaray'dan devre arasında 11 milyon euro karşılığında Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, Almanya'daki ilk röportajını verdi.

Kicker Dergisi'ne konuşan Ozan Kabak; Almanya'da geçen günlerinden kariyer hedefine, Fatih Terim hakkındaki düşüncelerinden Bayern Münih iddialarına kadar birçok konuda dikkat çekici ifadeler kullandı.

Hannover 96 maçında kaydettiği iki gol sonrası takım arkadaşlarının tepkisi sorulan genç yıldız, "Benim adıma çok sevindiler. Soyunma odasına geldiğimde beni alkışlayıp bazı şakalar yaptılar. Hep beraber eğlendik. Eğer hafta sonu oynayacağımız maç düşünülürse, bu maç artık geçmişte kaldı" dedi.

"FATİH TERİM BENİM İÇİN BABA FİGÜRÜ"

Türkiye'den bir an önce Avrupa'ya gitmek istediğini belirten Ozan, "Başından beri bir kariyer planım vardı. Zaten Türkiye’den Avrupa’ya en kısa zamanda gitmeyi düşünüyordum. Birçok alternatif vardı. Galatasaray’daki hocalarım bana destek verdi. Ve şimdi buradayım" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'in kendisi için önemine değinen 18 yaşındaki savunmacı, "Fatih Terim tabi ki benim için bir baba figürü. Türkiye'de 18 yaşında bir oyuncuya Şampiyonlar Ligi’nde güvenmek cesaret ister. Maçlarımı takip ettiğine eminim. Kendisiyle görüşmeye devam ediyoruz. İlk maçım olan Bayern maçında giydiğim formalarımı istedi ben de kendisine gönderdim" şeklinde konuştu.

Kimseyi örnek almadığını belirten Ozan Kabak, "Örnek almak demek doğru olmaz. Öyle biri yok. Çünkü ben kendi stilimi yaratmak istiyorum. Ama van Dijk ve Varane gibi beni etkileyen oyuncular var" dedi.

"BAYERN'E GİTMEYİ KİM İSTEMEZ Kİ..."

Sezon sonunda Bayern Münih'e transfer olacağına dair iddialara yanıt veren genç oyuncu, "Daha iki aydır buradayım. İlk olarak mümkün olduğunca çok puan toplayıp ligde kalmalıyız. Gelecekteki adım hakkında bir şey söylemek için daha çok erken. Bayern’de oynamayı kim istemez ki? Tabii Avrupa’da başka büyük takımlar da var. Çok çalışmak ve sabırlı olmak gerekiyor" dedi.

Takımda en çok Beck ve Mario Gomez ile anlaştığını söyleyen Ozan Kabak,"Doğal olarak daha önce Türkiye’de oynayan Mario Gomez ve Andreas Beck ile çok sık konuşuyorum. Özellikle Andreas bana sahada çok yardım ediyor. Hocamın söylediklerini bana tercüme ediyor ve beni hem antrenmanda hem de sahada eğitiyor" şeklinde konuştu.

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