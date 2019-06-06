Ozan Kabak Bundesliga'da yılın çaylağı seçildi!

Devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, yeni takımında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Milli futbolcu, yükselen grafiğiyle de Bundesliga'da 'Yılın Çaylağı' ödülüne aday gösterildi.

Bundesliga'nın resmi internet sitesinden gerçekleştirilen oylamada rakipleri Borussia Dortmund'tan Achraf Hakimi, Hoffenheim'dan Reiss Nelson, Fortuna Düsseldorf'dan Dodi Lukebakio, Stuttgart'tan takım arkadaşı Nicolas Gonzalez, Eintracht Frankfurt'tan Evan Ndicka ve Nürnberg'den Matheus Pereira'yı geride bırakan Ozan, 'Yılın Çaylağı' seçilmeyi başardı.

Ozan Kabak, Stuttgart formasıyla toplamda 17 maçta sahaya çıktı ve 3 gol atma başarısı gösterdi.

"DESTEK VEREN HERKESE TEŞEKKÜRLER"

Bu ödüle layık görüldüğü için mutlu olduğunu dile getiren milli futbolcu da sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Dünyanın en önemli liglerinden biri olan Bundesliga’ya geldikten sadece 4.5 ay sonra bu önemli ödülü almak, doğru yolda olduğuma dair inancımı artırıyor. Destek veren herkese teşekkürler."

