Ozan Kabak: Fatih Hoca bizim için büyük şans

TRT Spor'a konuşan Ozan Kabak, Şampiyonlar Ligi'nde galibiyetle başlamanın güzel bir sonuç olduğunu, diğer maçları da kazanarak gruptan çıkmak istediklerini dile getirdi. Kabak, "Şampiyonlar Ligi her futbolcunun oynamak istediği bir arena. Futbolun en üst seviyesi. Onun için ben de oynamak isterim. İlk maçta galibiyetle başlamak mükemmel oldu. İnşallah diğer maçları da yenip gruptan çıkmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Fatih Terim'in kendisi ve tüm genç oyuncular için büyük bir şans olduğunu vurgulayan 18 yaşındaki oyuncu, kendisine inananları mahcup etmemek için çok çalıştığını belirterek, "Fatih Hoca benim ve diğer tüm gençler için büyük bir şans. Zaten geçtiğimiz sene de bana şans vermişti, geçen hafta da ilk 11'de başlattı. Ben de elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Başta Fatih Hoca olmak üzere bana güvenen kimseyi mahcup etmeyeceğim" dedi.

Futbolun yanında eğitim hayatını da sürdüren genç futbolcu, kimsenin tek umudunun futbol olmaması gerektiğini ifade ederek, "Ben ve ailem futbolun yanında eğitime de önem verdik. Onun için hem iyi futbolcu hem de kültürlü bir insan olmak istiyorum. Kimse umudunu sadece futbola bağlamamalı" diye konuştu.

