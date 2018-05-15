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Ozan Kabak ile Salzburg ilgileniyor!

GALATASARAY HABERLERİ  | 15.05.2018 16:03 | Son Güncelleme

Galatasaray ile ilk lig maçına çıkan 18 yaşındaki futbolcuyla ilk Atletico Madrid ilgilendi, Salzburg'un radarına girdi. Ozan Kabak için Salzburg'un ciddi bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çalabileceği belirtildi.

Ozan Kabak ile Salzburg ilgileniyor!

U17 Milli Takımı’nda stoperde kendini gösteren sarı-kırmızılı futbolcu, çeşitli kulüplerin listesine girerken, Fatih Terim de yeni sezon kampında takımda görmek istiyor. İki ayağını birden kullanması, soğukkanlı tavrı ve gole yatkınlığı onu diğer gençlerden ayırıyor.

Evkur Yeni Malatya maçının son dakikasında oyuna giren ve bir anda “Bu çocuk da kim?” dedirten Galatasaraylı Ozan Kabak, 18 yaşında olmasına rağmen kendinden emin tavrıyla dikkat çekti.

Fen lisesini bitirip, İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde 1. sınıfında okuyan Ozan, Geçen sene U-17 Milli Takımı’nın Avrupa Şampiyonası yarı finalindeki performansıyla göze girdi. UEFA tarafından en dikkat çeken 10 oyuncu arasında gösterilen Ozan Kabak’ı o dönem Atletico Madrid takibe almıştı.

Nasıl bir futbolcu?

Şimdi de Avusturya’da genç futbolculara önemli yatırımlar yapan Red Bull Salzburg’un listesinde...

Yaz döneminde teknik direktör Fatih Terim’in kampa götürmesine kesin gözüyle bakılan Ozan Kabak için Avusturya ekibinin ciddi bir teklif getirebileceği belirtildi.

Herkesin merakla, “Nasıl bir futbolcu?” diye beklediği Ozan Kabak’ın bazı özellikleri şöyle:

-1.85 metre boyunda ve bir savunma oyuncusuna göre hücum yönü çok iyi... Attığı goller, hava hakimiyeti ve her iki ayağını kullanması, dikkat çeken noktalar... Hem sağ hem sol stoper oynayabiliyor.

-Geriden oyun okuma ve kurma yeteneği ile soğukkanlılığı onu farklı kılıyor.

-Atletik özellikleri de yine fiziğine göre gayet iyi.

-Futbola ilk başladığı günlerde forvet oynaması, hücum yönünün aynı bölgede oynadığı oyunculara göre daha iyi olmasını sağlıyor.

(Milliyet)

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Ozan Kabak Galatasaray

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Adamı hrmen yıldız yaptınız memlekette herkes yıldız Sergenin dediği gibi
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