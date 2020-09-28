Ozan Kabak'ın men cezası alması bekleniyor

Bundesliga’nın açılışında Bayern Münih’e 8-0 yenildikleri maçta ilk 11’de olan Ozan, önceki gün de Werder Bremen’e 3-1 kaybederlerken geceye olumsuz anlamda damga vurdu.
Rakibi Ludwig’e faul yaptıktan sonra tükürdüğü görüntüler Almanya’da yankı uyandırdı. Almanya Futbol Federasyonu, yıldız stopere soruşturma açtı. Ozan’a men cezası gelmesi bekleniyor. Ayrıca, Schalke 04 bir açıklama yaparak genç oyuncunun uyarıldığını bildirdi. Ozan Kabak, bir özür açıklaması yayınlayıp “Ludwig’den özür dilerim. Onu hedeflememiştim, televizyondaki açı yanıltıcıydı. Daha önce asla böyle bir şey yapmadım ve gelecekte de yapmayacağım. Çok büyük bir şanssızlıktı. Yine de ondan özür diliyorum” dedi. (Sporx)
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