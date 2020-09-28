SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Almanya
  4. Ozan Kabak'ın men cezası alması bekleniyor

Ozan Kabak'ın men cezası alması bekleniyor

ALMANYA HABERLERİ  | 28.09.2020 09:43 | Son Güncelleme

Milli futbolcu Ozan Kabak, 2020-21 sezonuna kabus gibi başladı. Schalke 04’ün stoperi, ilk 2 haftada başarısız bir süreç yaşadı.

Ozan Kabak'ın men cezası alması bekleniyor

Bundesliga’nın açılışında Bayern Münih’e 8-0 yenildikleri maçta ilk 11’de olan Ozan, önceki gün de Werder Bremen’e 3-1 kaybederlerken geceye olumsuz anlamda damga vurdu.

Rakibi Ludwig’e faul yaptıktan sonra tükürdüğü görüntüler Almanya’da yankı uyandırdı. Almanya Futbol Federasyonu, yıldız stopere soruşturma açtı. Ozan’a men cezası gelmesi bekleniyor. Ayrıca, Schalke 04 bir açıklama yaparak genç oyuncunun uyarıldığını bildirdi. Ozan Kabak, bir özür açıklaması yayınlayıp “Ludwig’den özür dilerim. Onu hedeflememiştim, televizyondaki açı yanıltıcıydı. Daha önce asla böyle bir şey yapmadım ve gelecekte de yapmayacağım. Çok büyük bir şanssızlıktı. Yine de ondan özür diliyorum” dedi. (Sporx)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yüzündeki morluk fark edilince... Yüzündeki morluk fark edilince...
David Wagner'in görevine son verildiDavid Wagner'in görevine son verildi
Trabzonspor'dan sürpriz ilk 11Trabzonspor'dan sürpriz ilk 11
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Azerbaycan harekatın bilançosunu açıkladı
Azerbaycan harekatın bilançosunu açıkladı
Trump'tan Dağlık Karabağ açıklaması
Trump'tan Dağlık Karabağ açıklaması
Galatasaray az kalsın hükmen mağlup oluyordu!
Galatasaray az kalsın hükmen mağlup oluyordu!
Muslera'nın acı günü!
Muslera'nın acı günü!
Seyircisiz derbide sahaya meşale atıldı!
Seyircisiz derbide sahaya meşale atıldı!
Bu akşamın kaybedeni Fatih Terim, kazananı Erol Bulut
Bu akşamın kaybedeni Fatih Terim, kazananı Erol Bulut
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Schalke 04 sahasında yenildi
Schalke 04 sahasında yenildi
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
UEFA Süper Kupa'nın sahibi Bayern Münih
UEFA Süper Kupa'nın sahibi Bayern Münih
Bayer Leverkusen'dan flaş transfer!
Bayer Leverkusen'dan flaş transfer!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ozan Kabak'ın men cezası alması bekleniyor
Ozan Kabak’ın başı dertte! Men cezası...
Schalke 04, David Wagner'in görevine son verdi
David Wagner'in görevine son verildi
Ozan Kabak: Ludwig Augustinsson'dan özür dilerim
'Ludwig Augustinsson'dan özür dilerim'
ÖZET | Schalke 04 - Werder Bremen maç sonucu: 1-3
Schalke 04 sahasında yenildi
Ozan Kabak rakibine tükürdü iddiası
Ozan Kabak rakibine tükürdü
Loris Karius, Union Berlin yolunda!
Liverpool istemiyor! İşte yeni adresi...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.