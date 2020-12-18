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Ozan Kabak'ın yeni adresi belli oldu

ALMANYA HABERLERİ  | 18.12.2020 18:33 | Son Güncelleme

FIFA Menajeri Gaetano Di Caro, Ozan Kabak'ın Milan'a transfer olacağını iddia etti.

Ozan Kabak'ın yeni adresi belli oldu

Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04 forması giyen Ozan Kabak için flaş bir iddia gündeme geldi.

Yaz transfer döneminde adı sık sık Liverpool'la anılan 20 yaşındaki futbolcunun İtalya Serie A'ya transfer olacağı belirtildi.

FIFA Menajeri Gaetano Di Caro, Schalke 04 yetkilileriyle görüştüğünü ve Milan'ın Ozan Kabak'ın transferini tamamlamaya çok yakın olduğunu dile getirdi.

Di Caro yaptığı açıklamada, "Schalke Genel Menajeriyle bazı transfer dedikoduları hakkında görüştüm, Milan ile bir süredir görüşmelerde bulunduklarını söylediler. Milan'ın Ozan Kabak transferini tamamlayacağından eminler. Ozan'ın Milan efsanesi Paolo Maldini ve Milan'ın sportif direktörü eski futbolcu Frederic Massara'dan kendisini gerçekten istediklerini hissettirdiği için memnun olduğunu duydum. Ozan Kabak'ı gerçekten istediklerini hissettiren tek kulüp Milan." ifadelerini kullandı.

Schalke'nin transferdeki tavrından bahseden Gaetano Di Caro, "Schalke'nin çok fazla borcu var ve mali durumlarını düzeltmeleri gerekiyor. Milan'ın teklifini reddedemeyeceklerdir. Juventus da oyuncuya ilgi gösterdi ancak Ozan, Milan'da daha fazla oynama şansının yüksek olduğunun farkında. Schalke'nin Ozan'ı 23-25 milyon euro bandında bir bonservis bedeline gönderebileceğini söyleyebilirim." diye konuştu.

Ozan Kabak, bu sezon Schalke formasıyla 7 resmi maçta görev aldı.

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