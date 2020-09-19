SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. Ozan Kabak Liverpool'un transfer listesinde

Ozan Kabak Liverpool'un transfer listesinde

İNGİLTERE HABERLERİ  | 19.09.2020 11:24 | Son Güncelleme

Premier Lig şampiyonu Liverpool'un milli futbolcumuz Ozan Kabak'ı transfer listesinin başına yazdığı iddia edildi. Piyasa değeri yaklaşık 30 milyon Euro olan Ozan Kabak, 2019 yılının Ocak ayında Galatasaray'dan Stuttgart 11 milyon Euro'ya transfer olurken geçen sezon başında ise Schalke'ye 15 milyon Euro'ya imza atmıştı.

Ozan Kabak Liverpool'un transfer listesinde

Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool'un transfer hedefinin son isminin Ozan Kabak olduğu iddia edildi.

Alman basınının haberinde Liverpool'un transfer dönemi kapanmadan stoper transferini tamamlamak istediği ve belirlenen ismin Ozan Kabak olduğu iddia edildi.

Çıkan haberlerde Sevilla'dan Diego Carlos ile birlikte Ozan Kabak isminin ön plana çıktığı ifade edilirken Brezilyalı oyuncunun maliyetinin Ozan'a göre daha yüksek olacağı için Liverpool'un milli futbolcumuza yöneldiği belirtiliyor.

Schalke'nin mali anlamda zor durumda olduğunun farkında olan Liverpool'un Ozan için astronomik olmayan bir teklif yaparak transfer edebileceğinin de altı çizildi.

(SPORX)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü plajda skandal olay! Kadın turist kabinde üzerini değiştirirken... Ünlü plajda skandal olay! Kadın turist kabinde üzerini değiştirirken...
Cengiz Ünder'in yeni takımı belli olduCengiz Ünder'in yeni takımı belli oldu
Efsane isim ringe geri dönüyorEfsane isim ringe geri dönüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Mansur Yavaş’tan Bakan Koca’ya koronavirüs önlemi önerisi
Mansur Yavaş’tan Bakan Koca’ya koronavirüs önlemi önerisi
Soyunma kabininde görüntü çekerken yakalandı!
Soyunma kabininde görüntü çekerken yakalandı!
Yılın transferi gerçekleşiyor!
Yılın transferi gerçekleşiyor!
Beşiktaş ve Josef de Souza FIFA'lık oldu
Beşiktaş ve Josef de Souza FIFA'lık oldu
Arda Turan 180 milyon euro!
Arda Turan 180 milyon euro!
Telles transfer oluyor! İşte G.Saray'ın payı...
Telles transfer oluyor! İşte G.Saray'ın payı...
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Cengiz Ünder dünya devine transfer oluyor!
Cengiz Ünder dünya devine transfer oluyor!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Tarihte böylesi görülmedi! İşte Messi'ye yapılan o teklif!
Tarihte böylesi görülmedi! İşte Messi'ye yapılan o teklif!
Messi'nin yeni adresi belli oldu
Messi'nin yeni adresi belli oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ozan Kabak Liverpool'un transfer listesinde
Ozan Kabak Liverpool'un listesinde
Liverpool, Thiago Alcantara'yı transfer etti
Liverpool'dan dev transfer!
Pep Guardiola'dan Messi açıklaması
Pep Guardiola'dan Messi açıklaması
Cengiz Ünder'in Leicester City'e transferi tamamlanıyor
Cengiz Ünder'in yeni takımı belli oldu
Aston Villa, Emiliano Martinez'i transfer etti
Aston Villa transferi bitirdi
Aubameyang 2023'e kadar Arsenal'da
Arsenal, yıldız futbolcunun sözleşmesini uzattı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.