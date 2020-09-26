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Ozan Kabak rakibine tükürdü iddiası

ALMANYA HABERLERİ  | 26.09.2020 23:00 | Son Güncelleme

Werder Bremen'e 3-1 mağlup oldukları maçta rakibine tükürdüğü görüntü ekrana yansıyan Ozan Kabak'a tepki vardı.

Ozan Kabak rakibine tükürdü iddiası

18 maçtır kazanamayan Schalke'de, Werder Bremen'e 3-1 mağlup oldukları mücadelede milli oyuncumuz Ozan Kabak da tepkilerin hedefinde kaldı.

Karşılaşmanın 26. dakikasında taç çizgisinde Ludwig Augustinsson yerde kaldıktan sonra tükürdüğü gözlenen Ozan Kabak, Almanya'da topa tutuldu.

Maç sonunda Augustinsson, "Ben fark etmedim ama bu hiç güzel bir hareket değil, futbolun içinde olan bir hareket değil. Fair play bu değil. Sonunda kırımzı kartı gördü ve biz kazandık." ifadelerini kullandı.

"UMARIM BİR SONUCU OLACAKTIR"

Werder Bremen Teknik Direktörü Kohfeldt ise, "Bu hareket kesinlikle futbol sahasına ait olmayan, saçmasapan bir hareket" dedi.

Maçı yorumlayan Alman efsane Lothar Matthaus da genç futbolcunun hareketi bilinçli yaptığını iddia ederken, "Ozan Kabak rakibine tükürdü, kesinlikle bilinçli bir hareket, bunu çok açıkça görebiliyorsunuz. Bu sportmenlikten uzak bir hareket, bu yapılabilecek en kötü şey. Umarım sonuçları olur." diye konuştu.

"KARAKTERİNİ BİLİYORUM, BİLİNÇLİ DEĞİL"

Schalke Teknik Direktörü David Wagner ise oyuncusunu korudu ve, "Çok çirkin gözüküyor ancak yüzde 100 eminim ki bu kasıtlı bir hareket değil. Ozan Kabak'ın karakterini biliyorum. Onunla daha sonra konuşacağım." mesajını verdi.

GÖRÜNTÜLERDEN CEZA GELEBİLİR

Almanya'da federasyon, zaman zaman çok net pozisyonlarda izleyerek oyunculara ceza verebiliyor. Maçın son bölümünde kırmızı kart gören Ozan Kabak'ın içinde bulunduğu bu hadise için de fazladan ceza gelmesi gündemde. (Sporx)

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