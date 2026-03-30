Ozan Kabak 'tamam' dedi, iş imzaya kaldı! 7 yıl sonra Süper Lig'e geri dönüyor

Galatasaray, yeni sezon öncesi transferde rotasını milli yıldızlara çevirdi. Sözleşmesi bitecek Ozan Kabak’ın dönüşe sıcak bakması heyecan yaratırken, Hakan Çalhanoğlu, Zeki Çelik ve Deniz Gül için de girişimler hız kazandı. İşte detaylar...

Cevdet Berker İşleyen
TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: TSG 1899 Hoffenheim
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Almanya’da Hoffenheim formasıyla istikrarlı bir sezon geçiren Ozan Kabak, yaz transfer döneminin dikkat çeken isimlerinden biri olmaya hazırlanıyor. Sözleşmesinin sezon sonunda sona erecek olması, milli stoperin geleceğine dair belirsizliği artırırken, Türkiye’ye dönüş ihtimali de güç kazanıyor.

YUVAYA DÖNÜYOR

Alman ekibinde sergilediği performansla yeniden vitrine çıkan Ozan Kabak’ın, eski kulübü Galatasaray ile temas halinde olduğu öne sürüldü. Savunma hattını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılıların, tecrübeli oyuncuyu kadroya katma fikrine sıcak baktığı belirtiliyor. 26 yaşındaki futbolcunun da yeniden Galatasaray forması giymeye olumlu yaklaştığı ifade ediliyor.

'MİLLİ' OPERASYON

Galatasaray’ın transfer planlamasında yalnızca Ozan Kabak yer almıyor. Yönetimin, orta saha için Hakan Çalhanoğlu ismini gündemine aldığı ve Inter ile bonservis pazarlığına hazırlandığı öğrenildi. İtalyan temsilcisinin bu kez daha düşük bir bedelle masaya oturabileceği konuşuluyor.

ZEKİ ÇELİK VE DENİZ GÜL GÜNDEMDE

Savunma hattı için bir diğer aday ise Zeki Çelik. Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli oyuncuya Avrupa’dan da talipler var. Özellikle Juventus ve Stuttgart’ın ilgisi transfer yarışını kızıştırıyor.

Öte yandan hücum hattı için genç ve potansiyelli bir isim üzerinde duran Galatasaray, Deniz Gül için de girişimlere başladı. Porto forması giyen 21 yaşındaki golcü, sarı-kırmızılıların gelecek planlamasında önemli bir yer tutuyor.

