Ozan Kabak'tan Selçuk İnan mesajı

Ozak Kabak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Galatasaray forması giydiğimiz dönemde benim için yalnızca bir kaptan değil, aynı zamanda güven veren ve samimi bir rehber oldun. Her şey için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Ozan, Galatasaray'da Selçuk İnan ile birlikte oynadığı dönemden fotoğraflar da paylaştı.
(DHA)
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