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Ozan Kabak'tan Selçuk İnan mesajı

GALATASARAY HABERLERİ  | 19.07.2020 15:56 | Son Güncelleme

Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke04 Kulübü'nde forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, dün aktif futbolu bıraktığını açıklayan Selçuk İnan için paylaşımda bulundu.

Ozan Kabak'tan Selçuk İnan mesajı

Ozak Kabak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Galatasaray forması giydiğimiz dönemde benim için yalnızca bir kaptan değil, aynı zamanda güven veren ve samimi bir rehber oldun. Her şey için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Ozan, Galatasaray'da Selçuk İnan ile birlikte oynadığı dönemden fotoğraflar da paylaştı.

(DHA)

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