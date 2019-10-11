Ozan Kabak ve Mohamed Elneny'nin Milan'a önerildiği iddia edildi

Sezona bir kez daha beklentilerin altında giriş yapan ve teknik direktör değişikliğine giderek göreve Stefano Pioli'yi getiren Milan'a transfer için Ozan Kabak ve Beşiktaş'ta kiralık olarak oynayan Muhammed Elneny'nin önerildiği kaydedildi.

OZAN KABAK'IN KARİYER HİKAYESİ

Corriere dello Sport'un haberine göre, iki oyuncunun da menajerliğini yapan Sascha Empacher, Abdul Baba Rahman ile birlikte bu iki ismi Milano'ya getirebileceğini yönetime bildirdi.

OZAN KABAK KAPIDAN DÖNDÜ

Haberde, Schalke'nin 15 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyerek kadrosuna kattığı Ozan Kabak, öncesinde Milan ile de görüşmelerde bulunmuş ancak tercihini Almanya'da kalmaktan yana kullandığı vurgulandı.

Beşiktaş'a kiralandıktan sonra henüz beklenen etkiyi yapamayan Elneny'nin de geleceğinin belirsiz olduğu belirtilerek, İstanbul'dan ayrılabileceğini ifade edildi.

Chelsea'den kiralık olarak Mallorca'nın yolunu tutan Baba Rahman da şu ana kadar La Liga'da sadece 2 maçta şans bulabildi.

