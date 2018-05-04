Ozan Korkut da Galatasaray başkanlığına adaylığını açıkladı!

Korkut listesinde, geçmişte sarı kırmızılı kulüpte görev yapan Adnan Öztürk, Burak Elmas ve Mete İkiz gibi isimlere yer verdi. Burak Elmas, son olarak Mustafa Cengiz yönetiminde Sportif AŞ yöneticisi olarak görev almıştı.
Korkut'un yönetim kurulu listesi şu şekilde:
Tuncer Hunca, Şener Macun, Burak Elmas, Adnan Öztürk, Fehmi Naci Cansun, Başar S. Yücel, Cem Ersan, Mete İkiz, Reşit Sinanlı, İsmail Gökhan Esin, Burak Altınbaşak, M. Tuba Toprak Tuncel, Tunca Hazinedaroğlu, Cenk Soyer, Cemal Murat Akar.
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