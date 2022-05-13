Ozan Orhon'un eşi Selcan Orhon, 2. Sayfa magazin programının canlı olarak ekrana gelmesinin ardından günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Çift, 2021 yılında evlenmişti. Peki Ozan Orhon'un eşi Selcan Orhon kimdir? Selcan Orhon ne iş yapıyor? soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. 2. Sayfa magazin programına katılan Ozan Orhon ve eşine dair bilgiler haberimizde...

OZAN ORHON'UN EŞİ SELCAN ORHON KİMDİR?

Selcan Orhon, 90'lı yıllara damgasını vuran ünlü şarkıcı Ozan Orhon ile uzun zaman boyunca aşk yaşamıştır. Ozan orhon ve Selcan Orhon 2021 yılında evlendi. Ozan Orhon 4 kere evlilik ysapmıştır.

SELCAN ORHON NE İŞ YAPIYOR?

Selcan Orhon ya da evlenmeden önceki adıyla Selcan Demirci kabin memur olarak çalışmıştır. Çift Kıbrıs yolculuğu esnasında uçakta tanışmıştır.

OZAN ORHON KİMDİR?

Ozan Orhon 3 Nisan 1972 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Ozan Orhon, Oldu mu Şimdi? isimli ilk albümünü 1992'de piyasaya çıkaran Ozan Orhon'un bu albümdeki Saman Alevi, Ortada Kuyu Var, Zeynep ve Oldu mu Şimdi? şarkıları öne çıkmıştır.

Müzik dışında sunuculuk da yapmıştır. 1993 yılında İnterstar'da yayınlanan "Senkron" adında bir yarışma eğlence programı sunmuştur, 2006 yılında ise ShowTV'de "Pazar Keyfi" adındaki magazin programını ve "denemeye değer" isimli programı sunmuştur.

19 Haziran 1997'de manken Ebru Şallı ile Sabancı Korusunda peri masalı gibi bir törenle evlenip bir yıl sonra boşandı, 2000 yılında manken ve şarkıcı Yeşim Erçetin ile evlendi bu evliliği 3 yıl sürmüş çift 20 Ağustos 2003'te boşanmıştır. Lara Yağmur adında bir kızları vardır. 2007 yılından beri Birgül Orhon ile evlidir.

Askerliğini tankçı olarak yapmış ancak sağlık sorunları nedeniyle erken terhis edilmiştir.

Sanatçı 2009 yılı başlarında aşırı kiloları ile televizyon ekranlarına gelmiş midesine taktırdığı kelepçe ve daha sonrası verdiği kilolarla gündem oluşturmuş, mide kelepçesi sağlık sorunları nedeniyle alınmıştır. Mide Kelepçesi taktırdıktan sonra fazla kilolarından kurtulmayı başarmıştır.

2016 yılının Haziran ayında 1900 Orkestrası ile birlikte Doksanlı yıllarda öne çıkan duygusal şarkısı Canımsın Canımı yeniden yorumlamıştır. Aynı zamanda Ünlü oyuncu Tekin Akmansoy'un torunudur.

