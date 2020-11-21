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Ozan Schalke, evinde yine kaybetti!

ALMANYA HABERLERİ  | 21.11.2020 21:15 | Son Güncelleme

Almanya Bundesliga'da 8. hafta mücadelesinde Wolfsburg, deplasmanda Schalke'yi 2-0 mağlup etti.

Ozan Schalke, evinde yine kaybetti!

Almanya Bundesliga'da 8. hafta karşılaşmasında Schalke 04, Wolfsburg'u konuk etti.

Veltins Arena'da oynanan müsabaka, Wolfsburg'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Weghorst ve 24. dakikada Schlager kaydetti.

Schalke'de milli futbolcularımızdan Ahmed Kutucu 77. dakikada oyuna dahil olurken, Ozan Kabak maçı yedek kulübesinde bitirdi.

Ligde üst üste 2. galibiyetini alan Wolfsburg, 14 puanla 5. sıraya yerleşti. Ligin başından itibaren maç kazanamayan Schalke ise 3 puanla 17. sırada yer aldı.

Wolfsburg, gelecek hafta Werder Bremen'i konuk edecek. Schalke ise Mönchengladbach deplasmanına gidecekç

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