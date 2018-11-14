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Ozan Tufan'a Rus ekibi Dinamo Moskova talip oldu

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 14.11.2018 17:07 | Son Güncelleme

Rusya Premier Lig takımlarından Dinamo Moskova'nın, Fenerbahçe'de bu sezon başında kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'a talip olduğu iddia edildi.

Ozan Tufan'a Rus ekibi Dinamo Moskova talip oldu

Fenerbahçe'de sezon başında kadro dışı bırakılan ve uzun süredir A takımda forma giymeyen Ozan Tufan'a sürpriz bir talip çıktı. Rusya Premier Lig takımlarından Dinamo Moskova, Ozan Tufan'ın peşinde...

Rusya Premier Lig'de uzun süredir yaşadığı ekonomik krizden dolayı küçülmeye giden ve bu yıl da ligde kalmayı hedefleyen Dinamo Moskova, sezonun ikinci yarısında kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor. Rus basınındaki haberlere göre, Dinamo Moskova yönetimi Ocak ayında Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Ozan Tufan için sarı lacivertli yönetim ile masaya oturarak genç futbolcunun bonservisinde makul bir indirim talep edecek. Dinamo Moskova scout ekibinin daha önceki milli maçlar ve Fenerbahçe'den takip ettiği Ozan Tufan'a sıcak baktığı, oyuncunun yaşının genç olması nedeniyle yeniden oynayarak form tutacağı yönünde yönetime rapor verdiği öne sürüldü.

Ozan Tufan geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla ligde 9 maçta 3 gol atarken, 2 asist yaptı. 23 yaşındaki futbolcu devre arasında Aykut Kocaman tarafından kamp kadrosuna alınmamıştı ve bu sezon başında da Cocu yönetiminde kadro dışı bırakıldı. (Futbol Arena)

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Anahtar Kelimeler:
ozan tufan Fenerbahçe dinamo moskova

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