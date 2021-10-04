Ozan Tufan'a şampiyon hoca

Milli futbolcumuz Ozan Tufan'ın da forma giydiği İngiltere Premier League ekibi Watford, Xisco Munoz'dan boşalan teknik direktörlük görevi için aradığı ismi buldu: Claudio Ranieri.

Sky Sport Italia'nın haberine göre bu görev için görüşen Watford ve Ranieri tarafları çok kısa sürede anlaşmaya vardı ve bu işi resmiyete dökmeye hazırlanıyorlar.

Kariyerinde Chelsea, Atletico Madrid, Roma, Juventus ve Inter gibi devasa kulüpler bulunan Ranieri'nin CV'sindeki en önemli noktalardan birisi ise Leicester City. 69 yaşındaki teknik adam. 2015-16 sezonunda küme düşme adaylarından olarak gösterilen Leicester City ile İngiltere Premier League şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Ranieri son olarak geçtiğimiz sezon İtalya Serie A ekibi Sampdoria'yı çalıştırmıştı.

