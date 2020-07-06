Ozan Tufan'a teknik ekipten uyarı; Sana yakışmıyor

Yeni Malatyaspor karşılaşmasında 3-2'lik galibiyetin mimarı olan Ozan Tufan, Göztepe maçında ise sahanın en kötüleri arasında yer almıştı. Kötü performansı sonrası ikinci yarıda oyundan alınan Ozan, tepkisini su şişelerinden almış ve olumsuz tavırlar sergilemişti.
Teknik heyetin Ozan'la bir görüşme yaptığı ve "Sen bu takımın kaptanları arasındasın. Yaptığı hareketler sana yakışmıyor. Artık daha sakin ol" diyerek, tatlı sert bir uyarıda bulundukları bildirildi. (Akşam)
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