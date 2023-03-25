SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Ozan Tufan adım adım Beşiktaş'a geliyor! Hull City'ye ödenecek bonservis bile belli oldu...

Ozan Tufan adım adım Beşiktaş'a geliyor! Hull City'ye ödenecek bonservis bile belli oldu...

25.03.2023 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'nin Hull City takımında forma giyen Ozan Tufan için sezon sonu yol ayrımı kararı verildi. İngiltere'den Türkiye'ye dönmesi kesin olan milli futbolcu için Beşiktaş yeniden devreye girdi. Bu sezonun başında siyah-beyazlıların ilgilendiği fakat bonservis konusunda anlaşılamadığı için iptal olan transferin bitmesi an meselesi...

Ozan Tufan adım adım Beşiktaş'a geliyor! Hull City'ye ödenecek bonservis bile belli oldu...

Beşiktaş'ta Ozan Tufan sesleri... Sezon başında ve devre arasında Beşiktaş'ın istediği hatta Şenol Güneş'in ısrar ettiği Ozan Tufan transferi gerçekleşmek üzere.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:00
Ermenistan Ermenistan
-
Türkiye Türkiye

KESİN OLARAK AYRILIYOR

3d0a8e71f0694d4790127b711c69d0ec

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'den kesin olarak ayrılacak Ozan Tufan'ın yeni rotasının Türkiye olacağı öğrenildi. Dil problemi nedeniyle İngiltere'de mutlu olamayan Ozan Tufan'ın menajerine talimat verdiği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ İSTİYOR

2253d84808fb4ad79d26f2ed8e6abf6d

Türk pasaportu nedeniyle Beşiktaş'ın rotasyonda düşündüğü Ozan Tufan ile ön görüşme yapıldı. Şenol Güneş faktörünün Ozan Tufan'ı ikna etmekte ön plana çıktığı anlaşmada, Hull City'e yaklaşık 2 milyon euro ödeyecek siyah-beyazlılar, milli yıldızı kadrosuna katacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beşiktaş'ın borcunda büyük artış açıklandı!Beşiktaş'ın borcunda büyük artış açıklandı!
Futbolda yepyeni bir kural! Kalecilere yasak geldi!Futbolda yepyeni bir kural! Kalecilere yasak geldi!
Bertuğ Yıldırım '48 saat' ile hayatta kaldı! "Rönesans Rezidans'ta kalıyordum..."Bertuğ Yıldırım '48 saat' ile hayatta kaldı! "Rönesans Rezidans'ta kalıyordum..."
Anahtar Kelimeler:
Ozan Tufan beşiktaş hull city sezon verildi da,

En Çok Okunan Haberler

En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL oldu, gözler asgari ücrete çevrildi! Kulislerde bu rakam konuşuluyor

En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL oldu, gözler asgari ücrete çevrildi! Kulislerde bu rakam konuşuluyor

İttifaka nasıl geri döndü? O isim ikna etmiş

İttifaka nasıl geri döndü? O isim ikna etmiş

Arthur Masuaku sınırları zorladı!

Arthur Masuaku sınırları zorladı!

Rıdvan Dilmen'in sözleri üzerine UEFA harekete geçti!

Rıdvan Dilmen'in sözleri üzerine UEFA harekete geçti!

Futbolu bırakmıştı! Servetini açıkladılar...

Futbolu bırakmıştı! Servetini açıkladılar...

Aykut Kocaman geri dönüyor!

Aykut Kocaman geri dönüyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Ana sınıfının tuvaletinde boğuldu! Kanalizasyonda cesedi bulundu

Ana sınıfının tuvaletinde boğuldu! Kanalizasyonda cesedi bulundu

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Uçağı birbirine kattı! “Uçağın dengesini bozacaksınız”

Uçağı birbirine kattı! “Uçağın dengesini bozacaksınız”

"Soyunma odasında tamamen çırılçıplak dolaşabiliyoruz" deyince...

"Soyunma odasında tamamen çırılçıplak dolaşabiliyoruz" deyince...

Bütçenizi zorlamadan kendinizi şımartın! Crocs terlik ve Levi's hoodiede %45'e varan indirim

Bütçenizi zorlamadan kendinizi şımartın! Crocs terlik ve Levi's hoodiede %45'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.