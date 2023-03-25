Ozan Tufan adım adım Beşiktaş'a geliyor! Hull City'ye ödenecek bonservis bile belli oldu...

Beşiktaş'ta Ozan Tufan sesleri... Sezon başında ve devre arasında Beşiktaş'ın istediği hatta Şenol Güneş'in ısrar ettiği Ozan Tufan transferi gerçekleşmek üzere.

KESİN OLARAK AYRILIYOR

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'den kesin olarak ayrılacak Ozan Tufan'ın yeni rotasının Türkiye olacağı öğrenildi. Dil problemi nedeniyle İngiltere'de mutlu olamayan Ozan Tufan'ın menajerine talimat verdiği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ İSTİYOR

Türk pasaportu nedeniyle Beşiktaş'ın rotasyonda düşündüğü Ozan Tufan ile ön görüşme yapıldı. Şenol Güneş faktörünün Ozan Tufan'ı ikna etmekte ön plana çıktığı anlaşmada, Hull City'e yaklaşık 2 milyon euro ödeyecek siyah-beyazlılar, milli yıldızı kadrosuna katacak.



