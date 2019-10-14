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Ozan Tufan bedavaya Crystal Palace yolcusu

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 14.10.2019 20:19 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ozan Tufan'ın mukavele yenilemek yerine ara transfer ya da sezon sonunda Crystal Palace Kulübü'ne imza atacağı konuşuluyor.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, Ozan Tufan'dan vazgeçmedi. Mukavelesi bu sezon sonunda tamamlanacak olan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için Crystal Palace nabız yokluyor.

Ozan geçtiğimiz günlerde, "Kadro dışı bırakıldığımda kimse beni aramadı. Her şeyi kendim yaptım" demişti. Bu sözler, bir anlamda Ozan'ın kırgınlığını da gözler önüne serdi.

A Milli futbolcunun, Fenerbahçe'yle mukavele yenilemek yerine ara transferde veya sezon sonunda Crystal Palace Kulübü'ne imza atacağı konuşuluyor. Ozan Tufan'ın Fransa maçında da yakın markaja alınacağı bildirildi.

Fenerbahçe'de geçen sezon istenmeyen adam ilen edilen Ozan Tufan sezon başında geri dönmüştü. Sarı lacivertlilerde önce formayı alan Ozan Tufan ardından kaptanlığa kadar yükseldi. Ersun Yanal'ın jokeri olan Ersun Yanal hem orta sahada hem de sağ bekte takımın kilit isimlerinden oldu.

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Anahtar Kelimeler:
ozan tufan crystal palace Fenerbahçe

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
yabanci kuralinin fenerbahceye attigi bir kazik daha hala yabanci kuralindan bahsediyor ali koç ve adami fenerasyon baskani
hakkını vereceksin sende...
adama 7 m euro ver onca şans tanı başarı gösterme sergenin yanına kirala herşeyi ben yaptım kimse yanımda yoktu desin :D 7 m euro verdik şimdi satacaksın yani takımı bari para kazandır biraz takıma vefasız.
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