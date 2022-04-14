Ozan Tufan Beşiktaş'a gidiyor! Hem de bedavaya...

Derbi zaferiyle ligde ikinci sıraya yükselen Fenerbahçe’de İsmail Kartal’ın oluşturduğu takım konuşulurken, gidecekler de netleşmeye başladı. Takımı yeni bir teknik direktöre emanet etmekte kararlı olan Başkan Ali Koç, bazı isimlerle yeni hocaya danışmaksızın yolları ayıracak. Takımdan gönderilecek isimlerin başında kadro dışı bırakılan Mesut Özil ile Ozan Tufan geliyor. Her iki yıldız sözleşmeleri devam etmesine rağmen elden çıkarılacak.

KONTENJAN BOŞALACAK

Takımın birinci golcüsüyken disiplinsizlik sebebiyle formayı unutan Enner Valencia, yaşı ve ücreti yüksek, performansı düşük Luiz Gustavo, geldiği günden beri bekleneni veremeyen Novak ve Tisserand da gönderilecekler listesinde. Sözleşmesi bitecek Sosa ve Berke’yle masaya oturulmayacak. Berisha, Rossi ve Pelkas’la ilgili nihai kararı yeni teknik adam verecek. Nazım Sangare ise kayıpları oynamasına rağmen yerli kontenjanından takımda kalabilir. Fenerbahçe bu oyuncularla yolları ayırması halinde yabancı kontenjanında önemli bir yer açmış olacak.

OZAN TUFAN BEŞİKTAŞ'A

Vole'den Yağız Sabuncu'nun haberine göre, Fenerbahçe'de Ozan Tufan, bonservisini alıp sözleşmesini feshetmek istiyor. Beşiktaş ile görüşen yıldız oyuncu kariyerine siyah-beyazlı ekipte devam etmenin hayalini kuruyor. Bu olay sonrası taraftarlar tepki gösterdi.

"MAÇ İZLEMEM"



