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Ozan Tufan Beşiktaş'a gidiyor! Hem de bedavaya...

14.04.2022 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezonda bir kez daha önemli bir kadro değişimi yaşayacak sarı lacivertlilerde Mesut Özil ve Ozan Tufan dışında, Sosa, Gustavo, Valencia, Novak ve Tisserand’ın da üzeri çizildi. Ozan Tufan'ın ezeli rakip Beşiktaş'a gideceği öne sürüldü. Bu transfer için Ozan Tufan'ın bonservisini eline almak için görüşmeler yaptığı öğrenildi. İşte detaylar...

Ozan Tufan Beşiktaş'a gidiyor! Hem de bedavaya...
Ozan Tufan

Ozan Tufan

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Derbi zaferiyle ligde ikinci sıraya yükselen Fenerbahçe’de İsmail Kartal’ın oluşturduğu takım konuşulurken, gidecekler de netleşmeye başladı. Takımı yeni bir teknik direktöre emanet etmekte kararlı olan Başkan Ali Koç, bazı isimlerle yeni hocaya danışmaksızın yolları ayıracak. Takımdan gönderilecek isimlerin başında kadro dışı bırakılan Mesut Özil ile Ozan Tufan geliyor. Her iki yıldız sözleşmeleri devam etmesine rağmen elden çıkarılacak.

KONTENJAN BOŞALACAK

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Takımın birinci golcüsüyken disiplinsizlik sebebiyle formayı unutan Enner Valencia, yaşı ve ücreti yüksek, performansı düşük Luiz Gustavo, geldiği günden beri bekleneni veremeyen Novak ve Tisserand da gönderilecekler listesinde. Sözleşmesi bitecek Sosa ve Berke’yle masaya oturulmayacak. Berisha, Rossi ve Pelkas’la ilgili nihai kararı yeni teknik adam verecek. Nazım Sangare ise kayıpları oynamasına rağmen yerli kontenjanından takımda kalabilir. Fenerbahçe bu oyuncularla yolları ayırması halinde yabancı kontenjanında önemli bir yer açmış olacak.

OZAN TUFAN BEŞİKTAŞ'A

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Vole'den Yağız Sabuncu'nun haberine göre, Fenerbahçe'de Ozan Tufan, bonservisini alıp sözleşmesini feshetmek istiyor. Beşiktaş ile görüşen yıldız oyuncu kariyerine siyah-beyazlı ekipte devam etmenin hayalini kuruyor. Bu olay sonrası taraftarlar tepki gösterdi.

"MAÇ İZLEMEM"

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transfer Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Ozan Tufan
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