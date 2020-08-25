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Ozan Tufan Beşiktaş'a transfer olacak mı? Resmi açıklama geldi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 25.08.2020 16:20 | Son Güncelleme

Orta saha arayışlarına devam eden Beşiktaş'ın Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ozan Tufan'a talip olduğu ve başkan Ahmet Nur Çebi'nin sarı-lacivertli takımdan resmen istediği iddia edilmişti. 25 yaşındaki futbolcunun menajerinden transfer açıklaması geldi.

Ozan Tufan Beşiktaş'a transfer olacak mı? Resmi açıklama geldi

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Beşiktaş için sürpriz bir iddia gündeme bomba gibi düştü.Siyah-beyazlıların, Fenerbahçe'nin orta alandaki yıldızı Ozan Tufan'a talip olduğu öne sürülmüştü.Öyle ki Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin 25 yaşındaki futbolcuyu resmen Fenerbahçe'den istediği ifade edilmişti.

Konuyla ilgili milli yıldız Ozan Tufan'ın menajeri Utku Cenikli flaş açıklamalarda bulundu.Cenikli yaptığı açıklamalarda; 'Ozan Tufan'a gelen şuan bir teklif yok. Ozan, Fenerbahçe'ye konsantre olmuş durumda.Yeni teknik direktör Erol Bulut ile de çok iyi bir uyum yakaladıklarını gözlemliyoruz. Takımın lideri konumunda.' dedi.


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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Takımın lideri konumunda mı? Güldürmeyin Allah aşkına bunun çapı ne kim sallar bunu liderlik yapacak? Ben bunu bir Fenerbahçeli olarak söylüyorum,Halı saha maçına alıp oynatmam bunu..
ver 30 milyon euro al
atiyosuniz yok gs ye gidio yok bjk istio die
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