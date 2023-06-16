Ozan Tufan'dan Acun Ilıcalı'ya transfer talebi! "Beni Türkiye'ye gönder" Yeni takımı...

Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'nin sezon başında 3 milyon Euro karşılığında kadrosun kattığı Ozan Tufan takımdan ayrılmak istiyor.
Championship'te sezona harika bir giriş yapan Ozan Tufan, ilk 4 haftada 2 gol atma başarısı gösterirken, sezonun ilerleyen haftalarında inişli çıkışlı bir performans ortaya koymuş ve 2022-23'de ligi 8 golle kapattı.
Hakkında sürekli ayrılık iddiaları ortay atılan tecrübeli futbolcunun Süper Lig'e dönme arzusu bilinirken, deneyimli futbolcunun Acun Ilıcalı'yla görüşüp transferinde kolaylık istediği aktarıldı.
Hull City tecrübeli oyuncu için 5 milyon Euro bonservis bedeli beklediği öğrenilirken, 28 yaşındaki futbolcunun adı Beşiktaş'la anılsa da Siyah-Beyazlıların herhangi bir girişiminin olmadığı gelen bilgiler arasında.