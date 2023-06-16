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Ozan Tufan'dan Acun Ilıcalı'ya transfer talebi! "Beni Türkiye'ye gönder" Yeni takımı...

16.06.2023 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin Hull City'ye sattığı Ozan Tufan'ın için ayrılık iddialarının ardı arkası kesilmezken, tecrübeli futbolcunun İstanbul'a dönmek istediği iddia edildi. 5 milyon Euro bonservis biçilen Ozan Tufan'ın Acun Ilıcalı ile görüşüp transferde kolaylık istediği öne sürüldü. İşte detaylar...

Ozan Tufan'dan Acun Ilıcalı'ya transfer talebi! "Beni Türkiye'ye gönder" Yeni takımı...

Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'nin sezon başında 3 milyon Euro karşılığında kadrosun kattığı Ozan Tufan takımdan ayrılmak istiyor.

Championship'te sezona harika bir giriş yapan Ozan Tufan, ilk 4 haftada 2 gol atma başarısı gösterirken, sezonun ilerleyen haftalarında inişli çıkışlı bir performans ortaya koymuş ve 2022-23'de ligi 8 golle kapattı.

ACUN ILICALI İLE GÖRÜŞTÜ

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Hakkında sürekli ayrılık iddiaları ortay atılan tecrübeli futbolcunun Süper Lig'e dönme arzusu bilinirken, deneyimli futbolcunun Acun Ilıcalı'yla görüşüp transferinde kolaylık istediği aktarıldı.

BEŞİKTAŞ İDDİALARI...

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Hull City tecrübeli oyuncu için 5 milyon Euro bonservis bedeli beklediği öğrenilirken, 28 yaşındaki futbolcunun adı Beşiktaş'la anılsa da Siyah-Beyazlıların herhangi bir girişiminin olmadığı gelen bilgiler arasında.


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