SPOR

Ozan Tufan'dan Fenerbahçe itirafı: Saha içinde sorunlarım oldu

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 13.01.2019 22:32 | Son Güncelleme

Kiralık olarak Alanyaspor'un yolunu tutan Ozan Tufan, Fenerbahçe'deki günleriyle ilgili konuştu. Ozan Tufan, "Fenerbahçe'de saha içinde sorunlarım oldu ama saha dışında olmadı. Geri dönünce Fenerbahçe'yi şampiyonluklara taşımak istiyorum"

Ozan Tufan'dan Fenerbahçe itirafı: Saha içinde sorunlarım oldu

TRT Spor'da yayınlanan Stadyum programına konuşan Ozan Tufan, "Sergen Hoca, benim yeniden Milli Takım'a kazandırılmam gerektiğini söyledi. Oynamam için elinden geleni yapacaktır. Ben de onun güvenine layık olmak için iki kat çalışıyorum. Alanyaspor taraftarı takıma vereceğim destek konusunda şüphe etmesinler. Burada iyi işler yapacağım ve Fenerbahçe'ye çok iyi şekilde döneceğim.

''SAHA İÇİNDE SORUNLARIM OLDU''
Fenerbahçe ligin zirvesinde olmayı hak eden bir kulüptür. Bazı noktalarda hata yaptık. Takımdaşlık ve saha içinde sıkıntılar yaşadık. Keşke kötü dönemde kendimi koruyup Fenerbahçe'de kalabilseydim. Benim için bazı şeyler yolunda gitmedi. Fenerbahçe'de saha içinde sorunlarım oldu ama saha dışında olmadı. Bu toparlanabilecek bir durum. Hedefim 6 ay içinde en iyi şekilde form tutup, oynayıp Fenerbahçe'ye geri dönmek. Geri dönünce Fenerbahçe'yi şampiyonluklara taşımak istiyorum" ifadelerini kullandı.

PARTNERBir kadını seksi yapan şey nedir? İşte en seksi kadınlar listesiBir kadını seksi yapan şey nedir? İşte en seksi kadınlar listesi
F.Bahçe Lefter'i unutmadıF.Bahçe Lefter'i unutmadı
Genç yıldız Fenerbahçe için Türkiye'deGenç yıldız Fenerbahçe için Türkiye'de
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe ozan tufan alanyaspor

En Çok Okunan Haberler

İstanbul için kar yağışı uyarısı

İstanbul için kar yağışı uyarısı

Törene damga vuran diyalog! Erdoğan'dan Sofuoğlu'na...

Törene damga vuran diyalog! Erdoğan'dan Sofuoğlu'na...

Yıldız golcü Süper Lig'de!

Yıldız golcü Süper Lig'de!

İşte Tolga Zengin'in yeni takımı!

İşte Tolga Zengin'in yeni takımı!

Süper Lig'de flaş istifa

Süper Lig'de flaş istifa

G.Saray'ın yeni transferi veda etti

G.Saray'ın yeni transferi veda etti

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Başakşehir Visca'yı açıkladı! Fenerbahçe...

Başakşehir Visca'yı açıkladı! Fenerbahçe...

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Ali Koç yıldız isim için Londra'da

Ali Koç yıldız isim için Londra'da

Gemileri yaktı! Sözleşmesini feshediyor

Gemileri yaktı! Sözleşmesini feshediyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ozan Tufan'dan Fenerbahçe itirafı: Saha içinde sorunlarım oldu

Ozan Tufan'dan F.Bahçe itirafı!

Fenerbahçe Lefter Küçükandonyadis'i andı

F.Bahçe Lefter'i unutmadı

Genç yıldız Fenerbahçe için Türkiye'de

Genç yıldız Fenerbahçe için Türkiye'de

Ali Koç'tan Fenerbahçeli taraftara ziyaret

Koç'tan Fenerbahçeli taraftara ziyaret

Obi Mikel Fenerbahçe'den yüksek ücret talep etti

Obi Mikel yüksek ücret talep etti

Abdullah Avcı: Fenerbahçe'den teklif almadım

'F.Bahçe'den teklif almadım'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.