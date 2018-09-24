Ozan Tufan Fenerbahçe - Beşiktaş U21 maçında ortaya çıktı

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Ozan Tufan, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan U21 maçında ortaya çıktı.

Sarı-lacivertlilerde sezon öncesinde performansı beğenilmeyerek kadro dışı bırakılan 23 yaşındaki oyuncu, U21 karşılaşmasında kaptan olarak sahaya çıktı ve 63 dakika oynadı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile birlikte sportif direktör Damien Comolli de mücaeleyi takip edenler arasında yer aldı.

Ozan Tufan, Fenerbahçe'nin TFF'ye gönderdiği 28 kişilik listede yer almamıştı.Ozan Tufan, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın formasını 39 kez giymişti.





