SPOR

Ozan Tufan Fenerbahçe - Beşiktaş U21 maçında ortaya çıktı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 24.09.2018 16:50 | Son Güncelleme

Ve Ozan Tufan ortaya çıktı! Milli takım formasını 39 kez giyen Ozan Tufan, Fenerbahçe'de kadro dışı kaldıktan sonra Beşiktaş ile oynanan U21 maçında sahaya çıktı.

Ozan Tufan Fenerbahçe - Beşiktaş U21 maçında ortaya çıktı

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Ozan Tufan, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan U21 maçında ortaya çıktı.

Sarı-lacivertlilerde sezon öncesinde performansı beğenilmeyerek kadro dışı bırakılan 23 yaşındaki oyuncu, U21 karşılaşmasında kaptan olarak sahaya çıktı ve 63 dakika oynadı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile birlikte sportif direktör Damien Comolli de mücaeleyi takip edenler arasında yer aldı.

Ozan Tufan, Fenerbahçe'nin TFF'ye gönderdiği 28 kişilik listede yer almamıştı.Ozan Tufan, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın formasını 39 kez giymişti.

ozan

PARTNERBöyle garip neden olamaz!Böyle garip neden olamaz!
Fenerbahçe'de Martin Skrtel ve Roberto Soldado, Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecekFenerbahçe'de Martin Skrtel ve Roberto Soldado, Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek
Sinan Engin: Ersun Yanal'a 'hazır ol' mesajı gitmişSinan Engin: Ersun Yanal'a 'hazır ol' mesajı gitmiş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe ozan tufan

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den kar açıklaması

Meteoroloji'den kar açıklaması

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Negredo ara transfer döneminde Galatasaray'a gelebilir

Negredo ara transfer döneminde Galatasaray'a gelebilir

Fatih Terim Feghouli'yi gözden çıkardı

Fatih Terim Feghouli'yi gözden çıkardı

Saido Berahino 6 haftada 3 farklı kadından 3. kez baba oldu

Saido Berahino 6 haftada 3 farklı kadından 3. kez baba oldu

Burak Yılmaz'dan Selçuk İnan hamlesi

Burak Yılmaz'dan Selçuk İnan hamlesi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ozan Tufan Fenerbahçe - Beşiktaş U21 maçında ortaya çıktı

Ozan Tufan Fenerbahçe - Beşiktaş U21 maçında ortaya çıktı

Fenerbahçe'de Martin Skrtel ve Roberto Soldado, Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek

Fenerbahçe'de Martin Skrtel ve Roberto Soldado, Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek

Sinan Engin: Ersun Yanal'a 'hazır ol' mesajı gitmiş

Sinan Engin: Ersun Yanal'a 'hazır ol' mesajı gitmiş

Yassine Benzia 'unutulmaz' olmak istiyor

Yassine Benzia 'unutulmaz' olmak istiyor

Fenerbahçe'nin eski hocası Dick Advocaat'tan Beşiktaş itirafı

Fenerbahçe'nin eski hocası Dick Advocaat'tan Beşiktaş itirafı

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Süper Lig 6. hafta puan durumu)

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Süper Lig 6. hafta puan durumu)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.