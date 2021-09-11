Ozan Tufan: Fenerbahçe milli futbolcuyu Watford'a kiraladı

Fenerbahçe milli futbolcu Ozan Tufan'ı şarta bağlı satın alma opsiyonuyla İngiltere Premier Ligi'nde mücadele eden Watford'a kiraladı.

Watford ve Fenerbahçe, sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları duyurularla transferi açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Fenerbahçemizin formasını 2015 yılından itibaren başarıyla taşıyan futbolcumuz Ozan Tufan, İngiltere Premier Lig Takımlarından Watford'a satın alma opsiyonlu olarak kiralanmıştır. Çok genç yaşta formamızı giyen ve çubuklunun başarısı için ter döken oyuncumuza bugüne kadar verdiği emekleri için teşekkür ediyor ve ülkemizi başarıyla temsil edeceğine yürekten inanıyoruz" denildi.

https://twitter.com/Fenerbahce/status/1428283471492009985

'Şampiyonluk kupasıyla tribünlere koşamamış olmanın hüznüyle ayrılıyorum evimden'

Ozan Tufan da Fenerbahçe'den, şampiyonluğu yaşayamamanın hüznüyle ayrıldığını belirtti.

https://twitter.com/Ozan/status/1428310688229961729

Watford'dan yapılan açıklamada ise "Fenerbahçe'nin, Türk Milli Takımı'nda forma giyen orta saha oyuncusu Ozan Tufan ile sözleşme imzaladığımız için mutluyuz" ifadeleri yer aldı.

https://twitter.com/WatfordFC/status/1428281835151400968

https://twitter.com/WatfordFC/status/1428280641322463238

Watford'un Fenerbahçe'ye kiralama bedeli olarak 1 milyon Euro ödeyeceği, anlaşmada 7,5 milyon Euro'luk şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonunun da bulunduğu, Watford'un gelecek sezon İngiltere Premier Ligi'nde kalması halinde bu bedeli ödeyerek Ozan Tufan'ı bonservisiyle kadrosuna katacağı bildiriliyor.

26 yaşındaki milli futbolcu daha önce sık sık hayalinin İngiltere Premier Ligi'nde oynamak olduğunu söylemişti.

174 resmi maçta Fenerbahçe forması giydi

Bursaspor altyapısından yetişen Ozan Tufan, 2015'te 7 milyon Euro bonservis ücretiyle Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

6 sezonda 128 Süper Lig, 26 Türkiye Kupası ve 20 Avrupa kupası olmak üzere 174 resmi maçta Fenerbahçe forması giyen Ozan Tufan, 63 kez de A Milli Takım'da görev aldı.

2018-2019 sezonunun ikinci yarısını Aytemiz Alanyaspor'da kiralık olarak geçiren Ozan Tufan, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 41 maça çıkmış; 6 gol atıp, 10 asist yapmıştı.

Ozan Tufan, A Milli Takım formasıyla EURO 2020'de de oynamıştı.

