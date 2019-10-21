Ozan Tufan'ın Denizlispor maçındaki hareketi sosyal medyayı salladı!

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de 3 puanın sevinci yaşanırken, mücadeleye Ozan Tufan'ın ilginç görüntüsü damga vurdu.

REAL MADRİD-FENERBAHÇE MAÇININ ÖZETİ VE OZAN TUFAN'IN HARİKA GOLÜ

Yukatel Denizlispor'un atağı sırasında top F.Bahçe'den dışarı çıktı ve ev sahibi takım korner kazandı. Denizlispor korneri hızlı kullanmak isterken, Ozan Tufan engeliyle karşılaştı.

Maçın 76. dakikasında yaşanan pozisyonda Ozan Tufan, saha dışında sakatlık geçirmesine karşın emekleyerek saha içerisine girdi ve ev sahibi ekibin korneri hızlı kullanmasına engel oldu.

Milli futbolcu daha sonra kendini bırakarak sağlık ekiplerinin oyuna girmesini istedi.

Ozan'ın bu hareketi sosyal medyada tartışma konusu oldu.

