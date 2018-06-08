Ozan Tufan'ın Fenerbahçe'de kalması bekleniyor!

Ali Koç'un başkan olmasının ardından Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertli takımda durumu belirsizliğini koruyan Ozan Tufan konusunda karar verildi.

Aykut Kocaman ile yıldızı barışmayan ve eski başkan Aziz Yıldırım tarafından gözden çıkartılan genç oyuncu, takımda kalma konusunda umutlandı.

Ozan, yeni başkan Ali Koç ile başlayan, Comolli yönetimindeki yeni yapılanmada kendisine bir şans daha verileceğini ümit ediyor.

Sezonun son idmanında ayak bileğinden sakatlanan 23 yaşındaki futbolcu, sahalara dönmeyi iple çekiyor.

Yönetimin ve yeni gelecek teknik ekibin de Ozan Tufan ile görüşeceği ve büyük ihtimalle milli oyuncunun takımda kalacağı belirtildi.

(Fanatik)

