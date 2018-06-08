SPOR

Ozan Tufan'ın Fenerbahçe'de kalması bekleniyor!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 08.06.2018 22:02 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'a umut ışığı! Yeni başkan Ali Koç ve sportif direktör Damien Comolli ile görüşme gerçekleştirecek olan Ozan Tufan'ın Fenerbahçe'de kalması bekleniyor.

Ozan Tufan'ın Fenerbahçe'de kalması bekleniyor!

Ali Koç'un başkan olmasının ardından Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertli takımda durumu belirsizliğini koruyan Ozan Tufan konusunda karar verildi.

Aykut Kocaman ile yıldızı barışmayan ve eski başkan Aziz Yıldırım tarafından gözden çıkartılan genç oyuncu, takımda kalma konusunda umutlandı.

Ozan, yeni başkan Ali Koç ile başlayan, Comolli yönetimindeki yeni yapılanmada kendisine bir şans daha verileceğini ümit ediyor.

Sezonun son idmanında ayak bileğinden sakatlanan 23 yaşındaki futbolcu, sahalara dönmeyi iple çekiyor.

Yönetimin ve yeni gelecek teknik ekibin de Ozan Tufan ile görüşeceği ve büyük ihtimalle milli oyuncunun takımda kalacağı belirtildi.

(Fanatik)

PARTNERDekolteler yarıştıDekolteler yarıştı
Fenerbahçe Hasan Çetinkaya'nın görevine son verildi!Fenerbahçe Hasan Çetinkaya'nın görevine son verildi!
Ali Koç ekonomik durum ve projelerle ilgili büyük hayal kırıklığına uğradı!Ali Koç ekonomik durum ve projelerle ilgili büyük hayal kırıklığına uğradı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ozan tufan Fenerbahçe

En Çok Okunan Haberler

İsrail-Gazze sınırından korkunç fotoğraflar! Yüzüne biber gazı isabet etti

İsrail-Gazze sınırından korkunç fotoğraflar! Yüzüne biber gazı isabet etti

Öğrenci affının şartları neler? Kimler okula geri dönebilecek? İşte 2018 öğrenci affının detayları

Öğrenci affının şartları neler? Kimler okula geri dönebilecek? İşte 2018 öğrenci affının detayları

Ali Koç ekonomik durum ve projelerle ilgili büyük hayal kırıklığına uğradı!

Ali Koç ekonomik durum ve projelerle ilgili büyük hayal kırıklığına uğradı!

Fenerbahçe Yerry Mina için Barcelona'yla görüşmeye başlayacak!

Fenerbahçe Yerry Mina için Barcelona'yla görüşmeye başlayacak!

Harry Kane Tottenham ile 6 yıllık yeni sözleşme imzaladı!

Harry Kane Tottenham ile 6 yıllık yeni sözleşme imzaladı!

Brad Wanamaker Fenerbahçe'den, Barcelona'ya gitti

Brad Wanamaker Fenerbahçe'den, Barcelona'ya gitti

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ozan Tufan'ın Fenerbahçe'de kalması bekleniyor!

Ozan Tufan'ın Fenerbahçe'de kalması bekleniyor!

Fenerbahçe Hasan Çetinkaya'nın görevine son verildi!

Fenerbahçe Hasan Çetinkaya'nın görevine son verildi!

Ali Koç ekonomik durum ve projelerle ilgili büyük hayal kırıklığına uğradı!

Ali Koç ekonomik durum ve projelerle ilgili büyük hayal kırıklığına uğradı!

Fenerbahçe Yerry Mina için Barcelona'yla görüşmeye başlayacak!

Fenerbahçe Yerry Mina için Barcelona'yla görüşmeye başlayacak!

Ali Koç, Fenerbahçe'den 11 ismi gönderiyor

Ali Koç, Fenerbahçe'den 11 ismi gönderiyor

Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları basına sızdı

Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları basına sızdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.