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Ozan Tufan'ın gidişine Fenerbahçe'den ilginç şart! Galatasaray , Beşiktaş ve Trabzonspor...

19.04.2022 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılarak büyük bir şok yaşayan Ozan Tufan kesin olarak takımdan ayrılmak istiyor. Fenerbahçe yönetiminden anlayış bekleyen yıldız oyuncuya sarı-lacivertli kulüpten ilginç bir cevap geldi. Bu cevap karşısında şaşkınlığa uğrayan Ozan'ın ne yapacağı henüz bilinmiyor. Adı Beşiktaş ile anılan tecrübeli isim bu yanıttan sonra rotasını nereye çevireceği merak konusu olmuş durumda. İşte detaylar...

Ozan Tufan'ın gidişine Fenerbahçe'den ilginç şart! Galatasaray , Beşiktaş ve Trabzonspor...
Ozan Tufan

Ozan Tufan

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de flaş bir kararla Mesut Özil ile birlikte kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'ın geleceği yavaş yavaş şekilleniyor. Sarı-lacivertli takımdan kesin olarak ayrılmayı planlayan yıldız oyuncuya Fenerbahçe'den engel geldi.

"GALATASARAY , BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR OLMAZ"

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Fenerbahçe ile 2023 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcuya Sarı-Lacivertli kurmayların cevabı net oldu. Fener yönetimi, Ozan'a "Yurt dışından bir kulüp kulüp bulursan yardımcı oluruz. Ancak Galatasaray , Beşiktaş ve Trabzonspor'da oynamana izin vermeyiz" yanıtını verdi. Bu cevabın ardından Ozan Tufan'ın menajerinin ağırlığı yurt dışı takımlarına verme kararı aldığı öğrenildi.

Fenerbahçe'nin Ozan Tufan'dan ne kadar bir bonservis beklentisinin olduğu ise net değil. Ancak kulübe yakın bazı kaynaklar yönetimin en az 3.5 milyon Euro civarında bir bonservis talep edeceğini ifade ediyorlar.

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transfer Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Trabzonspor Ozan Tufan
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